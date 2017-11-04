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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 04 ноября 2017
Вест Хэм
04.11.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Ливерпуль
55'
М. Ланзини
21'
М. Салах
24'
Ж. Матип
56'
А. Окслэд-Чемберлен
75'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
Желтая карточка
М. Ланзини
90'
+1
75'
ГОЛ! 1:4!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
56'
ГОЛ! 1:3!
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 1:2!
М. Ланзини
Пас отдал
А. Айю
55'
Желтая карточка
У. Рид
47'
Желтая карточка
М. Нобл
37'
24'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Матип
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Харт
3
Крессуэлл
23
Рид
21
Огбонна
6
Фернандес
8
Куяте
14
Мба Обьянг
16
Нобл
24
Айю
22
Ланзини
14
Чичарито
4-1-2-2-1
22
Миньоле
2
Гомес
32
Матип
24
Клаван
5
Морено
23
Джан
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
41
Деклан Райс
ОП
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
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