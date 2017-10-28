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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 28 октября 2017
Кристал Пэлас
28.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
50'
Л. Миливойевич (П)
90+7'
В. Заа
31'
Чичарито
43'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
ГОЛ! 2:2!
В. Заа
90'
+7
85'
Желтая карточка
А. Масуаку
Желтая карточка
С. Данн
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Миливойевич
50'
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Айю
37'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
31'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Крессуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
15
ван Анхолт
5
Томкинс
24
Данн
25
Уорд
27
Шлупп
29
Кабай
20
Лофтус-Чик
19
Миливойевич
10
Заа
25
Таунсенд
3-3-1-2-1
1
Харт
6
Фонте
5
Сабалета
21
Огбонна
6
Фернандес
8
Куяте
3
Крессуэлл
16
Нобл
22
Ланзини
24
Айю
14
Чичарито
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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