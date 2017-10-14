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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 14 октября 2017
Бернли
14.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
85'
К. Вуд
19'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Хэм
88'
Замена
А. Масуаку
️️️️
М. Ланзини
Желтая карточка
К. Вуд
86'
85'
Желтая карточка
У. Рид
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
85'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Уорд
81'
80'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
75'
Замена
Д. Сахо
️️️️
Чичарито
46'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Арнаутович
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Эрфилд
46'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Хендрик
46'
Желтая карточка
С. Дефур
41'
27'
Вторая желтая
Э. Кэрролл
25'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Харт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
3-5-1-1
1
Поуп
15
Ми
6
Тарковски
38
Лоутон
11
Брэди
37
Эрфилд
29
Хендрик
3
Уорд
16
Дефур
4
Корк
9
Вуд
4-1-1-4
1
Харт
5
Сабалета
23
Рид
6
Фонте
3
Крессуэлл
8
Куяте
22
Ланзини
14
Чичарито
18
Антонио
7
Арнаутович
9
Кэрролл
29
Хендрик
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
3
Уорд
35
Барнс
35
Барнс
3
Уорд
37
Эрфилд
19
Воукс
19
Воукс
37
Эрфилд
22
Ланзини
26
Масуаку
26
Масуаку
22
Ланзини
7
Арнаутович
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
7
Арнаутович
14
Чичарито
25
Сахо
25
Сахо
14
Чичарито
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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