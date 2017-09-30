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АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм: обзор матча 30 сентября 2017
Хаддерсфилд Таун
30.09.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
9'
Г. Кейн
16'
Б. Дэвис
23'
Г. Кейн
90+1'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
М. Сиссоко
Пас отдал
Б. Дэвис
Желтая карточка
Э. Качунга
65'
58'
Желтая карточка
Д. Алли
23'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
16'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дэвис
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
15
Лев
25
Занка
26
Шиндлер
2
Смит
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Инс
6
Хогг
10
Качунга
29
Депуатр
3-2-1-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
14
Вертонген
2
Триппьер
4
Дэвис
4
Уинкс
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Тоттенхэм
31
Роберт Грин
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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