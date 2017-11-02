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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Динамо (мол)
Урал (мол) - Динамо (мол): обзор матча 02 ноября 2017
Урал (мол)
02.11.2017, четверг, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
0 : 2
Завершен
Динамо (мол)
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Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
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Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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