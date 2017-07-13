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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Работнички - Динамо Мн
Работнички - Динамо Мн: обзор матча 13 июля 2017
Работнички
13.07.2017, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Динамо Мн
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Работнички - Динамо Мн
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
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