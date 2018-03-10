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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Спартак-2
Ротор - Спартак-2: обзор матча 10 марта 2018
Ротор
10.03.2018, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ротор - Спартак-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
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Ротор
Спартак-2
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
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