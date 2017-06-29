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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Германия - Мексика
Германия - Мексика: обзор матча 29 июня 2017
Германия
29.06.2017, четверг, 21:00
Кубок конфедераций, 1/2 финала
4 : 1
Завершен
Мексика
6'
Л. Горецка
8'
Л. Горецка
59'
Т. Вернер
90+1'
А. Юнес
89'
М. Фабиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Мексика
ГОЛ! 4:1!
А. Юнес
Пас отдал
Э. Джан
90'
+1
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Фабиан
Пас отдал
Э. Эррера
Замена
А. Юнес
️️️️
Ю. Дракслер
81'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Штиндль
78'
Желтая карточка
Э. Джан
71'
Замена
Э. Джан
️️️️
Л. Горецка
67'
66'
Замена
Р. Маркес
️️️️
Джонатан
62'
Замена
М. Фабиан
️️️️
Д. Дос Сантос
ГОЛ! 3:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Й. Хектор
59'
55'
Желтая карточка
Р. Хименес
46'
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Акино
ГОЛ! 2:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Л. Штиндль
8'
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Б. Хенрикс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
(К)
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
19
Себастьян Руди
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Освальдо Аланис
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
15
Эктор Морено
(К)
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ПЗ
6
Джовани Дос Сантос
ЛП
16
Эктор Эррера
ОП
6
Джонатан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Керем Демирбай
ЦП
15
Амин Юнес
АП
14
Юлиан Брандт
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Мексика
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
17
Юрген Дамм
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
11
Карлос Вела
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
4-2-1-2-1
1
тер Стеген
3
Хектор
2
Рюдигер
4
Гинтер
23
Хенрикс
6
Киммих
19
Руди
8
Горецка
7
Дракслер
13
Штиндль
11
Вернер
4-1-3-2
13
Очоа
7
Лаюн
2
Араужо
15
Морено
23
Аланис
16
Эррера
20
Акино
6
Джонатан
6
Дос Сантос
14
Чичарито
9
Хименес
8
Горецка
23
Джан
23
Джан
8
Горецка
7
Дракслер
15
Юнес
15
Юнес
7
Дракслер
13
Штиндль
14
Брандт
14
Брандт
13
Штиндль
6
Джонатан
4
Маркес
4
Маркес
6
Джонатан
6
Дос Сантос
8
Фабиан
8
Фабиан
6
Дос Сантос
20
Акино
22
Лосано
22
Лосано
20
Акино
Остались в запасе
Германия
Мексика
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
17
Юрген Дамм
ЦП
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
11
Карлос Вела
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
17
Юрген Дамм
ЦП
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
11
Карлос Вела
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Статистика матча Германия - Мексика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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