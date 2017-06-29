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Лига Европы 2026/2027
Стьярнан - Шэмрок Роверс
Стьярнан - Шэмрок Роверс: обзор матча 29 июня 2017
Стьярнан
29.06.2017, четверг, 22:15
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шэмрок Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Стьярнан - Шэмрок Роверс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
ИБВ
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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