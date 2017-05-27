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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Сент-Труйден
Генк - Сент-Труйден: обзор матча 27 мая 2017
Генк
27.05.2017, суббота, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Сент-Труйден
32'
Т. Буффель
43'
Ж. Бутьюс
55'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Сент-Труйден
Замена
К. Янссенс
️️️️
О. Колли
85'
Замена
Х. Наранхо
️️️️
Ж. Бутьюс
76'
74'
Желтая карточка
М. Багайоко
72'
Замена
М. Багайоко
️️️️
Д. Дюссо
ГОЛ! 3:0!
М. Саматта
55'
Желтая карточка
М. Саматта
47'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бутьюс
43'
ГОЛ! 1:0!
Т. Буффель
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
13
Мэтью Райан
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
23
Саша Котыш
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
20
Паоло Сабак
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
Сент-Труйден
89
Себастьян Брюззезе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
27
Ибе Сверс
ЦФ
33
Уок Янссенс
ЦФ
4-2-1-2
13
Райан
14
Брабец
25
Колли
21
Уронен
21
Кастань
16
Берге
7
Буффель
14
Бутьюс
8
Схрайверс
25
Саматта
3-2-3-2
28
Пирар
4
Мехеле
8
Питерс
26
Фернандеш
18
Багайоко
5
Болинголи
23
Котыш
16
Геркенс
24
Де Петтер
10
Себальос
25
Ветокеле
25
Колли
32
Янссенс
32
Янссенс
25
Колли
14
Бутьюс
24
Наранхо
24
Наранхо
14
Бутьюс
20
Дюссо
20
Дюссо
Остались в запасе
Генк
Сент-Труйден
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
20
Паоло Сабак
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
27
Ибе Сверс
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
33
Уок Янссенс
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
20
Паоло Сабак
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
Остались в запасе
27
Ибе Сверс
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
33
Уок Янссенс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Генк - Сент-Труйден
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
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Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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