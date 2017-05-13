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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Силькеборг
Оденсе - Силькеборг: обзор матча 13 мая 2017
Оденсе
13.05.2017, суббота, 17:00
Дания. Плей-офф, группа A, 1/4 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
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