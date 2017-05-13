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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 13 мая 2017
Динамо Хьюстон
13.05.2017, суббота, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
68'
Э. Торрес (П)
85'
Б. Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Э. Джей. ДеЛаГарса
90'
85'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ши
77'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
М. Лаба
69'
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Техера
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Торрес
68'
67'
Желтая карточка
К. Уостон
Желтая карточка
М. Манотас
61'
39'
Желтая карточка
М. Лаба
Желтая карточка
А. Машадо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
14
Алекс
ЛП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Рикардо Кларк
ПП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
7
Кристиан Боланьос
ЛП
15
Матиас Лаба
ОП
6
Тони Тчани
ЦП
13
Кристиан Техера
ПП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
9
Эрик Торрес
ЦФ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
40
Мауро Росалес
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
2-3-1
31
Уиллис
13
Машадо
20
ДеЛаГарса
14
Алекс
7
Бисли
13
Кларк
19
Манотас
3-1-3-1
1
Устед
2
Харви
4
Уостон
26
Паркер
15
Лаба
13
Техера
6
Тчани
7
Боланьос
12
Монтеро
13
Техера
20
Ши
20
Ши
13
Техера
15
Лаба
31
Тейберт
31
Тейберт
15
Лаба
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
9
Эрик Торрес
ЦФ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
40
Мауро Росалес
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
9
Эрик Торрес
ЦФ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Остались в запасе
40
Мауро Росалес
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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