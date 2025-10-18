Самая сексуальная спортивная ведущая России одним словом оценила новую прическу Роналду

Спортивная ведущая Зухра Уразбахтина прокомментировала новый имидж нападающего Криштиану Роналду.
«Ну и как вам стрижка новая Роналду? По-моему, ужасно», – написала Уразбахтина.
- Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.
- Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
- Контент Уразбахтиной смотрит Эрлинг Холанд.
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной