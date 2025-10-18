Самая сексуальная спортивная ведущая России одним словом оценила новую прическу Роналду

Спортивная ведущая Зухра Уразбахтина прокомментировала новый имидж нападающего Криштиану Роналду.

«Ну и как вам стрижка новая Роналду? По-моему, ужасно», – написала Уразбахтина.

Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.

Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.

Контент Уразбахтиной смотрит Эрлинг Холанд.

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди