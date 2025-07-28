КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» в Казани

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Рубина» оскорбительных выражений в адрес «Зенита» в матче 2-го тура РПЛ (2:2).

«Рассмотрим систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского в матче против «Крыльев Советов». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выходил за пределы технической зоны. Аналогичное нарушение у главного тренера «Сочи» Роберто Морено.

Рассмотрим задержку выхода на поле «Динамо» из раздевалки перед началом матча на три минуты. Аналогичное решение было и у «Краснодара», но у них задержка в две минуты.

Что касается матча «Рубин» – «Зенит», то рассмотрим скандирование болельщиками казанского клуба оскорбительных выражений в адрес команды из Санкт‑Петербурга», – сказал Григорьянц.