Португалия в шоке, что Роналду не стал прерывать отпуск на яхте ради похорон Жоты

Отсутствие нападающего Криштиану Роналду на совместных похоронах футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы вызвало большой резонанс в Португалии. Многие ожидали, что капитан сборной Португалии прилетит в Гондомар, чтобы отдать дань уважения.

Однако 40-летний футболист не появился ни на прощании в пятницу, ни на похоронной мессе в субботу. Одна из газет Майорки сообщила, что Роналду проводил отпуск на острове и был замечен на своей яхте Azimut Grande стоимостью 6.5 млн евро в двух престижных местах.

Португальский журналист Антонио Рибейро Кристовао отметил: «Он капитан сборной Португалии. Многие ожидали, что он будет присутствовать. Диогу Жота был частью команды. Может быть, есть причины, о которых мы не знаем. Если он не придет, он должен объяснить причину. У него есть эта ответственность. Он капитан».

Спортивный журналист Луис Кристовао назвал его отсутствие «необъяснимым». Один из болельщиков на X написал: «Для Криштиану Роналду не прерывать свой отпуск, чтобы появиться на похоронах, это нечто недопустимое как для друга, так и для капитана Португалии. Это было наименьшее, что он должен был сделать».

Ранее Роналду опубликовал эмоциональный пост в соцсети, выразив соболезнования семье Жоты. Диогу Жота и Андре Cилва погибли рано утром в четверг в автокатастрофе на трассе A-52 недалеко от Заморы. Они ехали в испанский порт Сантандер, чтобы Диогу, которому не рекомендовалось летать после операции на легких, мог отправиться на пароме в Великобританию.

На похоронах присутствовали многие футболисты, включая товарищей Жоты по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка, Эндрю Робертсона, Джордана Хендерсона, Алексиса Мак Аллистера, Джеймса Милнера, Дарвина Нуньеса и Федерико Кьезу. Также были замечены игроки сборной Португалии Рубен Невеш, который нес гроб, и Жоау Канселу. Присутствовали и Бернарду Силва из «Манчестер Сити» и Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед», а также тренер сборной Португалии Роберто Мартинес и президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш.