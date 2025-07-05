Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Португалия в шоке, что Роналду не стал прерывать отпуск на яхте ради похорон Жоты

Португалия в шоке, что Роналду не стал прерывать отпуск на яхте ради похорон Жоты

5 июля, 19:55
8

Отсутствие нападающего Криштиану Роналду на совместных похоронах футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы вызвало большой резонанс в Португалии. Многие ожидали, что капитан сборной Португалии прилетит в Гондомар, чтобы отдать дань уважения.

Однако 40-летний футболист не появился ни на прощании в пятницу, ни на похоронной мессе в субботу. Одна из газет Майорки сообщила, что Роналду проводил отпуск на острове и был замечен на своей яхте Azimut Grande стоимостью 6.5 млн евро в двух престижных местах.

Португальский журналист Антонио Рибейро Кристовао отметил: «Он капитан сборной Португалии. Многие ожидали, что он будет присутствовать. Диогу Жота был частью команды. Может быть, есть причины, о которых мы не знаем. Если он не придет, он должен объяснить причину. У него есть эта ответственность. Он капитан».

Спортивный журналист Луис Кристовао назвал его отсутствие «необъяснимым». Один из болельщиков на X написал: «Для Криштиану Роналду не прерывать свой отпуск, чтобы появиться на похоронах, это нечто недопустимое как для друга, так и для капитана Португалии. Это было наименьшее, что он должен был сделать».

Ранее Роналду опубликовал эмоциональный пост в соцсети, выразив соболезнования семье Жоты. Диогу Жота и Андре Cилва погибли рано утром в четверг в автокатастрофе на трассе A-52 недалеко от Заморы. Они ехали в испанский порт Сантандер, чтобы Диогу, которому не рекомендовалось летать после операции на легких, мог отправиться на пароме в Великобританию.

На похоронах присутствовали многие футболисты, включая товарищей Жоты по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка, Эндрю Робертсона, Джордана Хендерсона, Алексиса Мак Аллистера, Джеймса Милнера, Дарвина Нуньеса и Федерико Кьезу. Также были замечены игроки сборной Португалии Рубен Невеш, который нес гроб, и Жоау Канселу. Присутствовали и Бернарду Силва из «Манчестер Сити» и Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед», а также тренер сборной Португалии Роберто Мартинес и президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш.

  • Роналду – самый титулованный игрок сборной Португалии по количеству матчей.
  • Его яхта Azimut Grande длиной 88 футов имеет 5 роскошных кабин и 6 ванных комнат.
  • Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром».

Еще по теме:
Водитель, снявший видео с горящим автомобилем Жоты, рассказал об увиденном 1
Игрок «Челси» посвятил выход в финал клубного ЧМ погибшему Жоте
Новые данные о трагическом ДТП с участием Жоты 8
Источник: Daily Mail
Португалия. Примейра Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Жота Диогу
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1751735289
Прийдёт потом. В чем проблема?
Ответить
Этот чудный мир
1751735689
Ранее Роналду опубликовал эмоциональный пост в соцсети, выразив соболезнования семье Жоты.------ Там написано---"Не имеет никакого смысла. Только сейчас мы были вместе в Сборной, только сейчас ты был женат. Вашей семье, жене и детям выражаю соболезнования и желаю им всех сил на свете. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. R.I.P. Диого и Андре. Мы все будем скучать по вам." (автоматический перевод с португальского). Но всегда найдутся люди, которые хотят упрекнуть, оскорбить Рона.
Ответить
СильныйМозг
1751735699
Может он на похороны скинулся, ну там 20 тысяч рублей?
Ответить
Play
1751737105
Я вот тоже в шоке третий день. Чувак летел на машине больше 200км/ч, выпилился сам и прихватил брата, а по нём скорбят, будто он из горящего детского дома вынес сотню детей и погиб.
Ответить
acor94
1751739333
Ну не дружил он с ним, к примеру, я тоже не хожу ко всем коллегам на похороны.
Ответить
САНЁК17
1751744051
А может он не выдержит похороны близкого человека, есть же люди которые не могут присутствовать в таких ситуациях
Ответить
VVM1964
1751745472
Похороны похоронами, а отпуск по расписанию...
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1751755194
Роналду уже всё объяснил семье погибших.
Ответить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
Виллиаш-Боаш назначил нового тренера в «Порту»
6 июля
Раскрыта причина отсутствия Роналду на похоронах Жоты
5 июля
6
Португалия в шоке, что Роналду не стал прерывать отпуск на яхте ради похорон Жоты
5 июля
8
Португальский агент – о гибели Жоты: «Страна остановилась»
3 июля
Заявление Виллаш-Боаша о гибели Жоты
3 июля
Роналду прокомментировал смерть Жоты в ДТП
3 июля
Ди Мария сделал заявление об окончании европейской карьеры
3 июля
1
ФотоРоссийский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
1 июля
Дьекереш отказался возвращаться в «Спортинг»: подробности
29 июня
ФотоРоссийский вратарь продлил контракт с португальским клубом
18 июня
3
Манише рассказал, как Аленичев съезжал по лестнице на машине
10 июня
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
20 мая
1
2-й сезон подряд чемпионом Португалии стал один и тот же клуб
18 мая
Реакция Роналду на дебют сына за юношескую сборную Португалии
13 мая
2
Сын Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии
13 мая
1
Сына Роналду вызвали в юношескую сборную Португалии
6 мая
Сменился лидер в борьбе за «Золотую бутсу»
28 апреля
Моуринью и Роналду могут воссоединиться: известна команда
24 апреля
Защитник «Боавишты» оценил шансы попасть в сборную России
17 апреля
«Спортинг» купил полузащитника сборной Грузии
1 апреля
Роналду: «До смерти буду защищать цвета Португалии»
23 марта
3
Роналду прокомментировал празднование Хойлунда в стиле Криштиану
22 марта
2
В Португалии погиб 19-летний футболист: подробности
22 марта
Появилась информация о пропавшем в Африке родственнике российского футболиста
13 марта
3
Тесть российского футболиста пропал в Африке
12 марта
7
Российский защитник принес «Боавиште» первую с ноября победу в чемпионате Португалии
2 марта
ФотоУмер бывший президент «Порту», с которым клуб выиграл более 60 трофеев, включая ЛЧ
16 февраля
Салазар просит «Брагу» отпустить его в «Зенит»
13 февраля
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 