Радимов ответил, кто сильнее – Жерсон или Вендел

Санкт-петербургский «Зенит» пополнился бразильским полузащитником Жерсоном. Ранее «Фламенго» объявил о расторжении соглашения с игроком в одностороннем порядке после подачи заявления и выплаты штрафа. «Зенит» выплатил компенсацию в размере 25 миллионов евро за трансфер.
Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о переходе Жерсона.
«Пульт от игры «Зенита» будет у него в руках. Это уровень Вендела. Плюс‑минус даже выше», – сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Новый розыгрыш МИР РПЛ начнется 18 июля. В 1-м туре «Зенит» примет «Ростов».
- Возраст Жерсона – 28 лет.
- В сезоне-2024/25 он провел 28 матчей за «Фламенго», забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.
- До прихода в «Зенит» он выступал за французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также бразильские «Флуминенсе» и «Фламенго», с которым дважды выигрывал чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии.
Источник: «Матч ТВ»