Радимов ответил, кто сильнее – Жерсон или Вендел

Санкт-петербургский «Зенит» пополнился бразильским полузащитником Жерсоном. Ранее «Фламенго» объявил о расторжении соглашения с игроком в одностороннем порядке после подачи заявления и выплаты штрафа. «Зенит» выплатил компенсацию в размере 25 миллионов евро за трансфер.

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о переходе Жерсона.

«Пульт от игры «Зенита» будет у него в руках. Это уровень Вендела. Плюс‑минус даже выше», – сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Новый розыгрыш МИР РПЛ начнется 18 июля. В 1-м туре «Зенит» примет «Ростов».