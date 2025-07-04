В Португалии прощаются с погибшим Жотой: подробности

4 июля началась церемония прощания с Диогу Жотой и его младшим братом Андре, погибшими накануне в результате ДТП.

Она проходит в траурной часовне на кладбище города Гондомар, где выросли оба футболиста.

Похороны запланированы на субботу. Сегодня с братьями пришли попрощаться политики, спортсмены и простые граждане.

Церемонию посетили президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, президент Федерации футбола Португалии (FPF) Педру Проэнса, президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш, экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, действующие игроки национальной команды Бернарду Силва, Диогу Далот, Рубен Невеш, Андре СилвСилва и Жозе Фонте.

Также в Гондомар прибыли агент футболиста Жорже Мендеш, бывшие партнеры по «Ливерпулю» Фабиньо и Тиаго Алькантара, руководство клуба АПЛ – генеральный директор Билли Хоган, директор Майкл Эдвардс и спортивный директор Ричард Хьюз.