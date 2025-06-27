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Смелый прогноз Смородской на будущее Николича

Сегодня, 08:11
1

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская видит европейское будущее у тренера Марко Николича.

  • В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Николича занял 3-е место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.
  • АЕК, который возглавил Марко, в этом сезоне выступит в Лиге конференций, где начнет выступления со 2-го отборочного раунда.
  • Николича в ЦСКА сменил швейцарец Фабио Челестини.

«Уход из РПЛ – шанс Николича на то, чтобы построить большую европейскую карьеру. В будущем он может возглавить европейский топ-клуб.

Есть примеры, когда тренеры, работавшие в нашем чемпионате, получали предложения от топ-клубов. Это возможно», – сказала Смородская.

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Источник: «РБ Спорт»
Греция. Суперлига Сербия. Суперлига АЕК Николич Марко Смородская Ольга
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Комментарии (1)
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FWSPM
1751003112
пилотируемый полет на марс тоже возможен но пока не летали даже на луну
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