Смелый прогноз Смородской на будущее Николича

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская видит европейское будущее у тренера Марко Николича.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Николича занял 3-е место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.

АЕК, который возглавил Марко, в этом сезоне выступит в Лиге конференций, где начнет выступления со 2-го отборочного раунда.

Николича в ЦСКА сменил швейцарец Фабио Челестини.

«Уход из РПЛ – шанс Николича на то, чтобы построить большую европейскую карьеру. В будущем он может возглавить европейский топ-клуб.

Есть примеры, когда тренеры, работавшие в нашем чемпионате, получали предложения от топ-клубов. Это возможно», – сказала Смородская.