«Химки» могут получить временную лицензию

РФС может выдать «Химкам» временную лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. Она будет рассчитана до 20 июня.

За это время подмосковный клуб сможет решить свои финансовые проблемы. Сумма долгов «Химок», по разным оценкам, составляет от 700 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.

Если подмосковный клуб не успеет к обозначенной дате справиться с финансовыми проблемами, то место в РПЛ сохранит один из вылетевших клубов.

Приоритетным будет вариант передачи места команде РПЛ, которая вылетит по итогам стыковых матчей. Если же в обоих парах победят клубы Первой лиги, то место в элите останется у команды, которая займет 13-е место в Премьер-лиге в этом сезоне. Если же оба клуба РПЛ останутся в элите по итогам стыков, то позицию в лиге сохранит команда, ставшая 15-й.

Если «Химки» решат свои проблемы и сохранят место в РПЛ, то обмен клубов между лигами произойдет согласно спортивным итогам.