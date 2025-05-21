⚡️ Лига Европы. «Тоттенхэм» выиграл первый за 17 лет трофей, победив в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0)

«Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы-2024/25.
В финальном матче команда Анге Постекоглу минимально обыграла «Манчестер Юнайтед» – 1:0.
Единственный гол забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте.
«Тоттенхэм» выиграл трофей впервые с 2008 года. 17 лет назад они взяли Кубок английской лиги. Лондонцы также завоевали путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Лига Европы. Плей-офф. Финал
Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Джонсон, 42.
Источник: «Бомбардир»