⚡️ Лига Европы. «Тоттенхэм» выиграл первый за 17 лет трофей, победив в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0)

«Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы-2024/25.

В финальном матче команда Анге Постекоглу минимально обыграла «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

Единственный гол забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте.

«Тоттенхэм» выиграл трофей впервые с 2008 года. 17 лет назад они взяли Кубок английской лиги. Лондонцы также завоевали путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Лига Европы. Плей-офф. Финал

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Джонсон, 42.

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