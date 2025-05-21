Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Лига Европы. «Тоттенхэм» выиграл первый за 17 лет трофей, победив в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0)

⚡️ Лига Европы. «Тоттенхэм» выиграл первый за 17 лет трофей, победив в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0)

Вчера, 23:58
22

«Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы-2024/25.

В финальном матче команда Анге Постекоглу минимально обыграла «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

Единственный гол забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте.

«Тоттенхэм» выиграл трофей впервые с 2008 года. 17 лет назад они взяли Кубок английской лиги. Лондонцы также завоевали путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Лига Европы. Плей-офф. Финал

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Джонсон, 42.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Еще по теме:
Вингер «Тоттенхэма» Джонсон рассказал, как забил единственный гол в финале Лиги Европы 1
«Тоттенхэм» опубликовал мем по случаю победы в ЛЕ
Назван лучший игрок финала Лиги Европы
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Рекомендуем
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PushkaStrashnaya
1747861286
Кейну уже сообщили?)
Ответить
fakeid
1747861349
да так-то, по факту, они за 41 год выиграли первый трофей. если не считать кубок англии 1991. а вы тут про третьесортное что-то в заголовке пишете.
Ответить
Черкизовский Кот
1747861438
Это какой-то сон!!! Сон Хын Мин!!! Его преданность клубу восхищает!
Ответить
fakeid
1747861489
херня какая-то, а не матч. единственный гол - и тот автогол, причём забитый рукой. чё на джонсона его записали - хз. он же вообще не в ворота бил, в руку защитнику попал, и траектория изменилась диаметрально.
Ответить
Красногорск_Фан
1747861874
Придется переснимать фильмы с шутками про Тоттенхем ))) Который сегодня боролся аки лев. Матч понравится, настоящий финал. Ну и капец испанским девушкам с низкой социальной ответственностью. Сегодня англичане пойдут снимать стрессы
Ответить
mutabor0992
1747862321
Вот Манчестеру и обратка прилетела...Главное в том же месте.Походу весь Бильбао будет праздновать.(Если кто не понял.Я про игру М.Ю. с Атлетиком.При поганом судействе.)
Ответить
fakeid
1747862551
опа, а кубок тот же, что и цска/зенит брали. а говорили, что шахтёру в 2009 на вечное хранение отдали, когда кубок уефа прикрыли и завели ЛЕ.
Ответить
fakeid
1747862723
у нас обычно принято жарить шашлык, когда тарасятник с позором отдерут. а сколько в корее будет съедено собаков, когда там увидели, что кубок на правах капитана поднимал сон хын мин? страшно представить!
Ответить
кайрос
1747863139
Вопрос для всех---уважаете Бомбу ? Ежели уважаете для вас Бомба ведет трансляцию здесь на сайте.Понятно что все матчи по телику смотрят..А Бомба же для вас старается..Просто зайдите в трансляцию и коммент оставьте...Для вас же Бомба это устроила. https://bombardir.ru/online/manchester-united-vs-tottenham-hotspur
Ответить
polezhaewka
1747864984
Главное знать у кого покупать на прoгнозы спорт и всё будет отлично. И не верить телеграму и прочей ерези. В поисковике любом ищите «серебряный прогноз сервис». Работают с 2013 года. Проверенный. Гарантии. Когда-то Матч ТВ о них сюжет показывал.
Ответить
Главные новости
Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира Лиги Европы-2024/25
01:23
Салах отреагировал на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
00:36
«Тоттенхэм» повторил достижение «Ливерпуля»
00:24
1
⚡️ Лига Европы. «Тоттенхэм» выиграл первый за 17 лет трофей, победив в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0)
Вчера, 23:58
22
Реакция Мостового на состав сборной Нигерии на матч с Россией
Вчера, 23:38
5
Аршавин объяснил, почему братья Миранчуки не перейдут в «Зенит»
Вчера, 23:11
2
Экс-игрок ЦСКА Дуду раскрыл, сколько денег тратил в Москве
Вчера, 22:22
4
Карпин высказался о проблемах российских футболистов в европейских лигах
Вчера, 22:10
1
Представитель Дзюбы – о Тикнизяне в «Локомотиве»: «То же самое было и с нами»
Вчера, 21:59
2
Вендел отреагировал на срыв перехода из «Зенита» в «Ботафого»
Вчера, 21:41
10
Все новости
Все новости
Вингер «Тоттенхэма» Джонсон рассказал, как забил единственный гол в финале Лиги Европы
01:11
Фото«Тоттенхэм» опубликовал мем по случаю победы в ЛЕ
01:00
ФотоНазван лучший игрок финала Лиги Европы
00:48
Постекоглу предсказал трофей «Тоттенхэма» в сентябре
00:12
Где смотреть матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 21 мая 2025
20 мая
Стали известны 7 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26 – по 1 из топ-лиг
20 мая
«Кристал Пэлас» сыграет в еврокубках 2-й раз в своей истории
17 мая
2
Газзаев назвал ключевой момент финала Кубка УЕФА-2005: «Все это – в течение одной минуты»
16 мая
5
Канчельскис назвал фаворита в финале Лиги Европы
9 мая
1
ФотоСуперкомпьютер оценил вероятность победы в Лиге Европы для «МЮ» и «Тоттенхэма»
9 мая
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал выход в финал Лиги Европы
9 мая
Аморим прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы
9 мая
1
«Манчестер Юнайтед» – седьмая команда, вышедшая в финал ЛЕ, не проиграв ни одного матча
9 мая
Определились финалисты Лиги Европы: подробности
9 мая
Лига Европы. «МЮ» и «Тоттенхэм» выиграли оба полуфинала и сразятся за трофей
8 мая
1
Где смотреть матч «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 8 мая 2025
7 мая
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 8 мая 2025
7 мая
Кафанов прокомментировал рекорд Хайкина
2 мая
2
Впервые в истории один футболист может выиграть два еврокубка за сезон
2 мая
2
Бруну Фернандеш вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Лиги Европы
2 мая
1
Аморим прокомментировал крупную победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале ЛЕ
2 мая
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
2 мая
7
Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги Европы
2 мая
Лига Европы. «МЮ» разгромил «Атлетик» (3:0) в первом полуфинале, «Тоттенхэм» победил «Буде-Глимт» Хайкина (3:1)
2 мая
8
Хайкин побил рекорд Акинфеева
1 мая
2
Где смотреть матч «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 1 мая 2025
30 апреля
Где смотреть матч «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 1 мая 2025
30 апреля
Определился 1-й участник общего этапа Лиги Европы-2025/26
27 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 