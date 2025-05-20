Определились 7 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26

По итогам матчей национальных турниров, прошедших на прошлой неделе, определились еще 6 участников общего этапа Лиги Европы сезона-2025/26.

Ими стали «Кристал Пэлас», «Болонья», «Бетис», «Фрайбург», «Лилль» и «Порту». Ранее путевку на эту стадию ЛЕ завоевал также «Гоу Эхед Иглс».

«Кристал Пэлас» попал в общий этап Лиги Европы благодаря победе в финале Кубка Англии. В АПЛ лондонский клуб сейчас идет 12-м и не сможет подняться выше 8-й строчки.

«Болонья» ранее выиграла Кубок Италии, но до 37-го тура Серии A сохраняла шансы на выход в Лигу чемпионов. Сейчас команда лишилась их и поэтому точно сыграет на общем этапе ЛЕ. Она занимает 8-е место в чемпионате Италии.

«Бетис» до 37-го тура Примеры претендовал на выход в ЛЧ, но сейчас утратил этот шанс, гарантированно займет 6-е место в чемпионате Испании и попадет в ЛЕ.

«Фрайбург» и «Лилль» попали в общий этап Лиги Европы заняв 5-е места в чемпионатах Германии и Франции соответственно по итогам последних туров. «Порту» аналогичным образом квалифицировался на эту стадию ЛЕ, заняв 3-ю позицию после заключительного матча в чемпионате Португалии.