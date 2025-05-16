Реакция Максименко на поражение «Спартака» от «Ростова»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко отказался комментировать работу судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым после кубковой игры с «Ростовом» (1:2).
«Мы сами должны были выигрывать у «Ростова». Не комментирую работу судей, они делают свою работу. Мы сегодня всe от себя отдали, чтобы выиграть. У нас две игры впереди, нужно их провести достойно», – сказал Максименко.
- Гол у «Спартака» забил Ливай Гарсия на 76-й минуте. У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч записан как автогол Максименко на 31-й минуте.
- Красные карточки получили два футболиста «Спартака» Манфред Угальде (84-я минута) и Наиль Умяров (90+5-я), а также главный тренер Деян Станкович (90+8-я).
Источник: «Советский спорт»