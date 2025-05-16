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Реакция Максименко на поражение «Спартака» от «Ростова»

Сегодня, 10:26
1

Вратарь «Спартака» Александр Максименко отказался комментировать работу судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым после кубковой игры с «Ростовом» (1:2).

«Мы сами должны были выигрывать у «Ростова». Не комментирую работу судей, они делают свою работу. Мы сегодня всe от себя отдали, чтобы выиграть. У нас две игры впереди, нужно их провести достойно», – сказал Максименко.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Ростов Спартак Максименко Александр
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Комментарии (1)
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Cleaner
1747381769
Максименко: - Я старался, ЗАБИЛ ГОЛ, но мы все равно проиграли...)
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