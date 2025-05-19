КДК рассмотрит оскорбительное поведение Станковича

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседание КДК приглашены главный тренер «Спартака» Деян Станкович и полузащитник красно-белых Наиль Умяров, удаленные в кубковом матче с «Ростовом» (1:2).

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Ростовом»: три удаления в составе одной команды. Также рассмотрено удаление футболиста Умярова за серьeзное нарушение правил игры, он приглашeн на заседание КДК.

Кроме того, будет рассмотрено использование болельщиками «Спартака» пиротехнического изделия, массовое скандирование оскорбительных выражений в адрес судьи матча и бросание постороннего предмета, пластикового стаканчика, на поле.

Также будет рассмотрено оскорбительное поведение главного тренера «Спартака» Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча. Станкович приглашен на заседание КДК», – сказал Григорьянц.