Аршавин – о поведении Станковича: «Должна быть дисквалификация на несколько матчей»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин удивился, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович избежал серьезных наказаний за поведение во время матчей.
– Как вам поведение Станковича в матче с «Ростовом»?
– Было то же самое, что и с «Динамо». Николай Писарев согласился со мной: если бы в Испании человек так себя вел, его бы дисквалифицировали. Удивляюсь, что нет никаких последствий для Деяна. Должна быть дисквалификация минимум на несколько матчей.
- Станкович был удален в конце кубкового матча «Спартак» – «Ростов» (1:2). КДК рассмотрит его поведение на предмет оскорбления судьи с использованием ненормативной лексики.
- На прошлой неделе КДК оштрафовал Станковича на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение во время матча 28‑го тура РПЛ с «Динамо».
- Серб в апреле пропускал встречу с «Акроном» в РПЛ из-за перебора жeлтых карточек.
- В октябре Станкович был удален в игре FONBET Кубка России с «Динамо».
- Станкович получал красную карточку и в игре межсезонного турнира с «Зенитом».
Источник: «Матч ТВ»