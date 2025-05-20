Аршавин – о поведении Станковича: «Должна быть дисквалификация на несколько матчей»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин удивился, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович избежал серьезных наказаний за поведение во время матчей.

– Как вам поведение Станковича в матче с «Ростовом»?

– Было то же самое, что и с «Динамо». Николай Писарев согласился со мной: если бы в Испании человек так себя вел, его бы дисквалифицировали. Удивляюсь, что нет никаких последствий для Деяна. Должна быть дисквалификация минимум на несколько матчей.