⚡ FONBET Кубок России. «Ростов» победил «Спартак» в Москве и вышел в Суперфинал

«Спартак» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Гости открыли счет на 31-й минуте игры. После удара Кирилла Щетинина мяч попал в штангу и отскочил в сетку от ноги вратаря «Спартака» Александра Максименко.

Красно-белые смогли сравнять счет на 76-й минуте усилиями Ливая Гарсии. Но «Ростов» тут же вновь вышел вперед. Победный гол забил Николай Комличенко.

В концовке с поля у «Спартака» были удалены Манфред Угальде, получивший вторую желтую карточку, Наиль Умяров за грубый фол и главный тренер Деян Станкович за высказывания в адрес главного судьи встречи Кирилла Левникова.

«Ростов» вышел в Суперфинал турнира, где сыграет с ЦСКА 1 июня.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Максименко, 31 (автогол); 1:1 – Гарсия, 76; 1:2 – Комличенко, 78.

Удаления: Угальде, 84; Умяров, 90+5; Станкович (главный тренер), 90+8 – нет.

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