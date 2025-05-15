Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ FONBET Кубок России. «Ростов» победил «Спартак» в Москве и вышел в Суперфинал

⚡ FONBET Кубок России. «Ростов» победил «Спартак» в Москве и вышел в Суперфинал

Сегодня, 21:57
214

«Спартак» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Гости открыли счет на 31-й минуте игры. После удара Кирилла Щетинина мяч попал в штангу и отскочил в сетку от ноги вратаря «Спартака» Александра Максименко.

Красно-белые смогли сравнять счет на 76-й минуте усилиями Ливая Гарсии. Но «Ростов» тут же вновь вышел вперед. Победный гол забил Николай Комличенко.

В концовке с поля у «Спартака» были удалены Манфред Угальде, получивший вторую желтую карточку, Наиль Умяров за грубый фол и главный тренер Деян Станкович за высказывания в адрес главного судьи встречи Кирилла Левникова.

«Ростов» вышел в Суперфинал турнира, где сыграет с ЦСКА 1 июня.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Максименко, 31 (автогол); 1:1 – Гарсия, 76; 1:2 – Комличенко, 78.

Удаления: Угальде, 84; Умяров, 90+5; Станкович (главный тренер), 90+8 – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Еще по теме:
Тренер «Спартака» ответил, чего не хватило команде в матче с «Ростовом»
Альба объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак» 5
В «Спартаке» прокомментировали будущее Станковича после поражения от «Ростова» 8
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Спартак
Рекомендуем
Комментарии (217)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кривая да нелёгкая
1747338025
Снова секту обманул Алекперов))
Ответить
BoevStas1
1747338099
Краснодар вперёд!!!
Ответить
fakeid
1747338222
сравнивая 2 матча: цска вышел полной основой, кроме акинфеева. зенит полурезервом. даже энрике на лавке оставили. вендел/лусиано - травмы. педро вообще правым защитником весь матч отпахал, что дико. и зенит, в конце-концов, проиграл на выезде коням, набравшим серьёзный ход. спартаг - полная основа, даже максименку не решились заменить на дублёра, что уже позор в кубке. ростов полурезервом. да и нет у них никаких звёзд. и просто выдрали, надрали, отодрали спартаг в его же логове С ПОЗОРОМ! гы-гы! уже медали себе вешали. сперва в чемпе, потом хрюкали, что кубок возьмут. а взяли только за щеку (извините) ))
Ответить
fakeid
1747338310
стыдно за свинохвостых) где дубина? в каком бачке сидит? хочу ему туда кинуть пустую консерву! или он у своих любимых цыганей сныкался?
Ответить
Cleaner
1747338512
Спартачи, в кои то веки СТЫДНО не за сам Спартак, а ЗА его ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ во главе со Станковичем. Так безобразно себя вести нельзя! Смотреть на их истерику неприятно...(((
Ответить
erybov1965
1747338598
Поздравляю ЦСКА с Кубком,ведь только сегодняшний Спартак мог проиграть такому Ростову(два в створ-два гола).Неадекватное поведение тренера - отражается постоянно на психологическом состоянии игроков.Все игроки ведут себя нервно,друг друга не понимают во время комбинаций,"тянут одеяло,каждый на себя".Хладнокровия не хватает от слова совсем,а откуда оно возьмется,если тренер от бессилия и нежелания что-либо сделать,начинает истерить и пытается вину переложить на судейство,на не везение.Поведение фаната Спартака,который бросил шарф Станковичу,я думаю в виде поддержки - это нормально?Значит кому-то это все нравится.Значит мы,как болельщики заслуживаем это все.
Ответить
Янвapь 62
1747338779
Генич тремя словами охарактеризовал поражение Спартака от Ростова: "Е..ать ту Люсю"
Ответить
fakeid
1747338905
лукойлу пора объявлять тендер на поставку в тарасофку новых, более вместительных, бачков. в количестве не менее 10 тысяч единиц. трёхместных. с возможностью утеплить их в холодное время года. пускать в них будут только болельщиков, оформивших хряк-id)
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1747339097
Станкович совсем с катушек слетел,тренер должен быть с холодной головой,чтобы разумно принимать решения.А у этого одни удаления,вместо того,чтобы менять ход неудачного матча. Ещё вспомнят Слишковича и не раз.
Ответить
Zubo
1747339280
Стыдно за Спартак ! а ЦСКА желаем удачи и взять кубок !
Ответить
Главные новости
Тренер «Спартака» ответил, чего не хватило команде в матче с «Ростовом»
22:58
Альба объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак»
22:50
5
В «Спартаке» прокомментировали будущее Станковича после поражения от «Ростова»
22:41
8
Реакция Карпина на победу «Ростова» над «Спартаком»
22:31
2
Полузащитник «Спартака» после матча с «Ростовом» покинул поле в слезах, держась за колено
22:23
1
Экс-судья РПЛ Лапочкин оценил решение засчитать второй гол «Ростова»
22:17
14
⚡ FONBET Кубок России. «Ростов» победил «Спартак» в Москве и вышел в Суперфинал
21:57
217
Россия может сыграть с Аргентиной
21:47
4
Бывший главный тренер «Зенита» объяснил промах Соболева при ударе с пенальти
21:24
2
Канчельскис отказал Соболеву в статусе нападающего
20:48
2
Все новости
Все новости
Экс-судья РПЛ Лапочкин оценил решение засчитать второй гол «Ростова»
22:17
14
⚡ FONBET Кубок России. «Ростов» победил «Спартак» в Москве и вышел в Суперфинал
21:57
217
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:55
2
Бывший главный тренер «Зенита» объяснил промах Соболева при ударе с пенальти
21:24
2
Губерниев назвал фаворита матча «Спартак» – «Ростов»
19:14
8
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 15 мая
19:06
11
Пьянич поделился эмоциями от победы ЦСКА над «Зенитом»
17:56
Генич тремя словами отреагировал на победу ЦСКА над «Зенитом»
16:48
9
Червиченко – о покупке Соболева «Зенитом»: «Блестящая продажа «Спартака»
16:19
6
Экс-судья РПЛ отреагировал на слова Бубнова о том, что судьи «убивают» «Зенит»
15:53
4
«Спартак» объявил об аншлаге на матче с «Ростовом»
13:25
7
Реакция Петржелы на вылет «Зенита»
12:27
16
Орлов объяснил неудачу «Зенита» в матче с ЦСКА
11:59
43
Орлов оценил решение тренеров «Зенита» доверить Соболеву первый пенальти
11:04
12
Тренер «Зенита» отреагировал на промах Соболева с пенальти
09:50
11
Дивеев – о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Знали, что забьем»
09:37
1
Тренер «Зенита» остался недоволен судейством матча с ЦСКА: «Все против нас»
09:02
35
Мусаев рассказал об эмоциях после гола «Зениту»: «Стряхнул с себя все дерьмо»
08:35
6
Радимов определил фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»
08:15
7
Мостовой объяснил, почему ЦСКА наказал «Зенит» в кубковом матче
07:49
11
Радимов объяснил, почему РФС будет болеть за «Спартак» в матче с «Ростовом»
01:23
8
Круговой прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 23:37
4
ВидеоРеакция Мостового на неудачный пенальти Соболева в матче с ЦСКА
Вчера, 23:26
14
ВидеоТороп прокомментировал отбитый пенальти от Соболева
Вчера, 23:13
6
ВидеоИгрокам ЦСКА увеличили премиальные за проход «Зенита»
Вчера, 22:56
2
Стало известно, сколько Соболев играл в Dota 2 перед матчем с ЦСКА
Вчера, 22:47
20
ВидеоРеакция Медведева на вылет «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 22:36
32
Николич прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:27
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 