Болельщики «Интера» переживают, что выиграть финал Лиги чемпионов против «ПСЖ» ему помешает особенность Мюнхена как хозяина финала.

Фанаты выявили особенность: во всех финалах Лиги чемпионов в Мюнхене побеждала команда, которая ранее турнир не брала. Согласно этой теории, 31 мая победит «ПСЖ» – у парижан, в отличие от «Интера», титула ЛЧ еще не было.

Список всех финалов ЛЧ в Мюнхене:

1979 год: «Ноттингем Форест» – «Мальме» (1:0);

1993: «Марсель» – «Милан» (1:0);

1997: «Боруссия» – «Ювентус» (3:1);

2012: «Челси» – «Бавария» (1:1, победа «Челси» по пенальти).