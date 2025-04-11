«Манчестер Юнайтед» пропустил оба гола от «Лиона» из-за вратарских ошибок Онаны

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дважды ошибся в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона» (2:2).
Первая его ошибка привела к голу на Тиаго Алмады на 26-й минуте.
Вторая произошла на 95-й, когда забил Райан Шерки.
Онана отбил перед собой удар Жоржа Микаутадзе, а француз переправил в ворота отскочивший к нему мяч.
- Камерунец в «МЮ» с лета 2023 года.
- Теперь в его пассиве 9 голевых ошибок в составе «Юнайтед».
- Это худший результат среди всех вратарей АПЛ за последние 2 года.
Источник: «Бомбардир»