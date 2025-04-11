«Манчестер Юнайтед» пропустил оба гола от «Лиона» из-за вратарских ошибок Онаны

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дважды ошибся в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона» (2:2).

Первая его ошибка привела к голу на Тиаго Алмады на 26-й минуте.

Вторая произошла на 95-й, когда забил Райан Шерки.

Онана отбил перед собой удар Жоржа Микаутадзе, а француз переправил в ворота отскочивший к нему мяч.