Онана допустил голевую ошибку в матче ЛЕ с «Лионом» – восьмую с момента перехода в «МЮ»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана снова ошибся.

Английская команда в первом матче 1/4 финала Лиги Европы пропустила от «Лиона» со штрафного с фланга.

На 26-й минуте Тиаго Алмада навесил в штрафную площадь «МЮ», где никто не смог дотянуться до мяча, а камерунский голкипер не был готов к такому сценарию.

В итоге мяч ударился об газон перед Онаной, а затем от его рук влетел в ворота.

Вратарь «Юнайтед» допустил восьмую голевую ошибку после своего перехода в клуб АПЛ летом 2023 года.

За указанный период это худший результат среди всех голкиперов английской Премьер-лиги.