16 футболистов «Крыльев Советов» стали мастерами спорта России

«Крылья Советов» сообщили о присвоении звания «Мастер спорта России» 16 игрокам основного состава.
- Сергей Бабкин
- Максим Витюгов
- Илья Гапонов
- Юрий Горшков
- Роман Евгеньев
- Роман Ежов
- Георгий Зотов
- Иван Ломаев
- Богдан Овсянников
- Владимир Писарский
- Николай Рассказов
- Артем Соколов
- Александр Солдатенков
- Владимир Хубулов
- Дмитрий Цыпченко
- Владислав Шитов
В ближайшее время футболисты получат соответствующие удостоверения и значки «Мастер спорта России».
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»