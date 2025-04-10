Объявлены судьи на матчи 24-го тура РПЛ

РФС опубликовал список назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России судей и инспекторов. Главным судьей игры «Зенит» – «Краснодар» будет Павел Кукуян.

Полный список назначений представлен ниже.

11 апреля (пятница)

«Спартак» – «Динамо Мх»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

12 апреля (суббота)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» – «Факел»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко.