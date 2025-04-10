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Объявлены судьи на матчи 24-го тура РПЛ

Сегодня, 12:40
14

РФС опубликовал список назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России судей и инспекторов. Главным судьей игры «Зенит»«Краснодар» будет Павел Кукуян.

Полный список назначений представлен ниже.

11 апреля (пятница)

«Спартак» – «Динамо Мх»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

12 апреля (суббота)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» – «Факел»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Динамо Мх Спартак Оренбург ЦСКА Пари НН Динамо Рубин Локомотив Ахмат Ростов Акрон Факел Химки Крылья Советов Мешков Виталий Казарцев Василий Левников Кирилл Москалев Владимир Абросимов Иван Кукуян Павел Бобровский Ян Егоров Егор
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Комментарии (14)
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рылы
1744278323
сколько же занесли тарасофские кукуяновцы на своего? и заодно на внезапно разбогатевшего мешкова? позор!
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рылы
1744278526
зенит-спартаг. лукойл назначает москвича карасёва. и не раз. зенит-краснодар. лукойл назначает арбитра из краснодарского края. это уже не рылы - а рылища. без стыда и совести работают с судейским корпусом! позор!
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рылы
1744278738
рылы!
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Янвapь 62
1744279270
Будет совсем смешно, если Мешок вдруг внезапно в матче с Махачкалой начнёт рьяно за свиней свистеть, но не удивлюсь ничему, ибо свинопсы всех судей походу в этом году купили. Семь лет бабки копили на глобальную диверсию
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spartak_88
1744281415
Как же бомбит бочковых))) что не тема, то заговор прям) если ничего не получается, то надо найти виновных, а не ноги кривые и тренер не о чем) аж смеяться хочется с их сообщений
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