РПЛ назвала лучшего тренера марта

Российская Премьер-лига выбрала Марко Николича из ЦСКА лучшим тренером марта.
Он одержал победы во всех трех голосваниях.
Также в числе номинантов были Мурад Мусаев («Краснодар»), Джонатан Альба («Ростов»), Франк Артига («Химки») и Сергей Ташуев («Ахмат»).
Николич в третий раз стал обладателем награды. Две предыдущие он завоевывал во время работы в «Локомотиве».
- Среди экспертов за Николича проголосовали Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Олег Корнаухов. Эдуард Мор и Александр Григорян выбрали Мусаева.
- Среди комментаторов за Николича проголосовали Константин Генич, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец. Роман Трушечкин выбрал Мусаева.
- Среди болельщиков Николич получил 82,71% голосов, Мусаев – 13,19%, Альба – 1,88%, Ташуев – 1,34%, Артига – 0,88%.
Источник: официальный сайт РПЛ