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РПЛ назвала лучшего тренера марта

Сегодня, 11:43
1

Российская Премьер-лига выбрала Марко Николича из ЦСКА лучшим тренером марта.

Он одержал победы во всех трех голосваниях.

Также в числе номинантов были Мурад Мусаев («Краснодар»), Джонатан Альба («Ростов»), Франк Артига («Химки») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

Николич в третий раз стал обладателем награды. Две предыдущие он завоевывал во время работы в «Локомотиве».

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Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Химки Ахмат Ростов Краснодар ЦСКА Ташуев Сергей Николич Марко Мусаев Мурад Артига Франк Альба Джонатан
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Комментарии (1)
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Борис34684
1744278740
Неожиданно, Николич пока тянет, хотя и нападающие никудышные.Если честно и Мусаев ни сколько не хуже, хотя его кто только не хоронил, включая и своих.
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