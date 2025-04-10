РПЛ назвала лучшего тренера марта

Российская Премьер-лига выбрала Марко Николича из ЦСКА лучшим тренером марта.

Он одержал победы во всех трех голосваниях.

Также в числе номинантов были Мурад Мусаев («Краснодар»), Джонатан Альба («Ростов»), Франк Артига («Химки») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

Николич в третий раз стал обладателем награды. Две предыдущие он завоевывал во время работы в «Локомотиве».