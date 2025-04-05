В воскресенье, 6 апреля, в 19:30 состоится матч российской Первой лиги между «Родиной» и «Сочи». Встреча пройдет в Москве.
«Родина»
Команда занимает 11-е место и имеет 32 очка. Статистика: 7 побед, 11 ничьих, 8 поражений. Разница мячей: 24:23 (+1). Последние матчи:
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31.03.25: «Ротор» – «Родина» 0:1;
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22.03.25: «Торпедо» – «Родина» 0:0;
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16.03.25: «Родина» – «Алания» 4:0.
«Сочи»
Команда занимает 3-е место, имеет в своем активе 47 очков. Статистика: 13 побед, 8 ничьих, 5 поражений. Разница мячей: 41:24 (+17). Последние игры:
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31.03.25: «Сочи» – «Енисей» 2:1;
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16.03.25: «СКА-Хабаровск» – «Сочи» 0:1.
Личные встречи
История противостояния команд насчитывает один матч, который состоялся 19 октября 2024 года. Тогда победу одержали сочинцы со счетом 1:0.
Прогноз
«Родина» набрала форму и уверенно действует в обороне. «Сочи» борется за повышение, но нестабилен и не всегда эффективно играет в гостях. При текущем состоянии команд возможен упорный матч.
Наш Прогноз – обе команды забьют – коэффициент 2.07.
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