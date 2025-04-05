В воскресенье, 6 апреля, в 19:30 состоится матч российской Первой лиги между «Родиной» и «Сочи». Встреча пройдет в Москве.

«Родина»

Команда занимает 11-е место и имеет 32 очка. Статистика: 7 побед, 11 ничьих, 8 поражений. Разница мячей: 24:23 (+1). Последние матчи:

«Сочи»

Команда занимает 3-е место, имеет в своем активе 47 очков. Статистика: 13 побед, 8 ничьих, 5 поражений. Разница мячей: 41:24 (+17). Последние игры:

Личные встречи

История противостояния команд насчитывает один матч, который состоялся 19 октября 2024 года. Тогда победу одержали сочинцы со счетом 1:0.

Прогноз

«Родина» набрала форму и уверенно действует в обороне. «Сочи» борется за повышение, но нестабилен и не всегда эффективно играет в гостях. При текущем состоянии команд возможен упорный матч.

Наш Прогноз – обе команды забьют – коэффициент 2.07.

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