В воскресенье, 6 апреля, в 10:00 по московскому времени состоится матч 27-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «Черноморцем». Игра пройдет в Красноярске.

«Енисей»

Седьмое место в таблице, 37 очков после 26 туров. Статистика: 11 побед, 4 ничьих, 11 поражений. Разница мячей: 28:28 (0). Последние три матча:

«Черноморец»

Пятое место, 44 очка, борьба за зону стыков. Статистика: 13 побед, 5 ничьих, 8 поражений. Разница мячей: 37:30 (+7). Последние три матча:

Личные встречи

Последние 3 очные встречи команд:

Прогноз на матч «Енисей» – «Черноморец»

Обе команды находятся в середине таблицы и ведут борьбу за зону плей-офф. «Енисей» чаще выигрывает у «Черноморца» дома, при этом показывает боевую игру против прямых конкурентов. «Черноморец» стабилен, но не всегда уверенно выглядит на выезде против сопоставимых по силе клубов.

Наш прогноз – «Енисей» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.29.

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