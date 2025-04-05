В воскресенье, 6 апреля, в 10:00 по московскому времени состоится матч 27-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «Черноморцем». Игра пройдет в Красноярске.
«Енисей»
Седьмое место в таблице, 37 очков после 26 туров. Статистика: 11 побед, 4 ничьих, 11 поражений. Разница мячей: 28:28 (0). Последние три матча:
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30.03.25: ПФК «Сочи» – «Енисей» 2:1;
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22.03.25: «Енисей» – «Нефтехимик» 2:0;
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15.03.25: «Уфа» – «Енисей» 0:1.
«Черноморец»
Пятое место, 44 очка, борьба за зону стыков. Статистика: 13 побед, 5 ничьих, 8 поражений. Разница мячей: 37:30 (+7). Последние три матча:
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30.03.25: «Черноморец» – «Алания» 1:1;
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23.03.25: «Чайка» – «Черноморец» 0:2;
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16.03.25: «Урал» – «Черноморец» 2:1.
Личные встречи
Последние 3 очные встречи команд:
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14.09.24: «Черноморец» – «Енисей» 2:1;
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18.05.24: «Черноморец» – «Енисей» 0:2;
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23.09.23: «Енисей» – «Черноморец» 3:1.
Прогноз на матч «Енисей» – «Черноморец»
Обе команды находятся в середине таблицы и ведут борьбу за зону плей-офф. «Енисей» чаще выигрывает у «Черноморца» дома, при этом показывает боевую игру против прямых конкурентов. «Черноморец» стабилен, но не всегда уверенно выглядит на выезде против сопоставимых по силе клубов.
Наш прогноз – «Енисей» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.29.
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