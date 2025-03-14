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  • РФС назначил судей на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи 21-го тура РПЛ

РФС назначил судей на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи 21-го тура РПЛ

Сегодня, 11:19
2

Назначены арбитры на матчи 21-го тура РПЛ.

15 марта (суббота)

«Оренбург»«Факел»: судья – Артeм Любимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Олег Соколов.

«Химки»«Ахмат»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

16 марта (воскресенье)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Эдуард Малый.

«Рубин»«Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов»«Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак»«Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (2)
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Цугундeр
1741941204
)))гыыы.. Варанцо Петросян. " Весело живём!"(с)
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Виктор-мерхалев-yandex
1741946849
А не часто ли казарцев Ростов и быков судит, в первом круге накосячил в поле Краснодара главным, до этого в Ростове судил, теперь на варе пристроили, пора ему Ган...у на отдых
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