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Итоговый состав сборной России на игры с Гренадой и Замбией

Сегодня, 15:30
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил состав национальной команды на товарищеские матчи в марте.

В него включен 31 футболист.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Комаров («Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артeм Дзюба («Акрон»).

  • Товарищеские матчи России с Гренадой и Замбией пройдут 19 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Гренада Россия Замбия
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Комментарии (5)
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Мордаванин
1741869779
валера угарает.))
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andr2112
1741870459
Так понял, что по примеру бразил, решили "бросить" Сантоса и в России. Типа "никому не нужен"? Или, я надеюсь на это, соперники "такие сильные", что лишний раз тревожить не стали)
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...короче
1741870837
...и Дзюба, даже...
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