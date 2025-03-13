Итоговый состав сборной России на игры с Гренадой и Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил состав национальной команды на товарищеские матчи в марте.
В него включен 31 футболист.
Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков («Зенит»).
Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Комаров («Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).
Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артeм Дзюба («Акрон»).
- Товарищеские матчи России с Гренадой и Замбией пройдут 19 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.