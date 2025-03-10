Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Назначены судьи на матчи Кубка России на этой неделе

Сегодня, 13:23
2

РФС опубликовала список арбитров и инспекторов на матчи 1/4 финала Пути регионов и первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» будет обслуживать бригада Кирилла Левникова.

Путь регионов. 1/4 финала

11 марта (вторник)

«Динамо Мх» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Артур Фeдоров, AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артeм Перов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Амелин, AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

12 марта (среда)

«Урал» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Любимов, AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

«Акрон» – «Спартак»: судья – Артeм Чистяков; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Шадыханов, AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

Путь РПЛ. 1/2 финала

12 марта (среда)

«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Андрей Фисенко, AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Сергей Иванов, AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

  • Ответные игры 1/2 финала Пути РПЛ и матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов пройдут 15-17 апреля.
  • Финал турнира состоится 1 июня.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Динамо» Мх – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 марта 2025
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 марта 2025
Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 марта 2025
Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок ЦСКА Динамо Зенит Ростов Акрон Спартак Урал Рубин Краснодар Ахмат Динамо Мх Локомотив Сухой Алексей Казарцев Василий Левников Кирилл Абросимов Иван Чистяков Артем Чебан Сергей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr2112
1741603984
Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» А, кроме заготовка, статью кто-нибудь читает?
Ответить
7:1
1741606938
про цска и спартаг порадовали, конечно. понаберут же в редакцию.
Ответить
Главные новости
Нашелся форвард, способный побить рекорд Дзюбы: «Да, мне по силам»
15:04
2
Черданцев допустил, что рекорд Дзюбы круче будущего рекорда Овечкина
14:52
5
«Матч ТВ» определился с тремя играми, которые покажет в 21-м туре РПЛ
14:47
1
ВидеоСтанкович – о паненке Барко: «У меня мог случиться сердечный приступ»
14:29
2
Опубликована сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored
14:23
2
Орлов прокомментировал скандал с Венделом
14:12
Мостовой ответил, в чем он лучше Дзюбы
13:49
5
Экс-игрок «Факела» заявил, что заказать расистский скандал в Воронеже мог «Спартак»
13:44
22
Дзюба объяснил свой феномен: «Просто я очень сексуальный»
13:36
7
«Зенит» предоставит КДК записи, подтверждающие оскорбления Вендела
13:31
7
Все новости
Все новости
Назначены судьи на матчи Кубка России на этой неделе
13:23
2
Где смотреть матч «Динамо» Мх – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 марта 2025
10:53
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 марта 2025
10:50
Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 марта 2025
28 февраля
Стало известно, на каком стадионе пройдет финал Фонбет Кубка России в 2025 году
14 февраля
6
РФС предложили изменить формат Фонбет Кубка России – в турнире могут появиться 2 лиги по 36 команд
8 февраля
6
Раскрыт формат нового российского Кубка
6 февраля
19
В России появится еще один национальный Кубок
2 февраля
9
Слуцкий поспорил с Азаматом по поводу результатов медийных клубов в Фонбет Кубке России
8 января
3
«Пари НН» поставили амбициозную задачу в Фонбет Кубке России
2024.12.28 09:38
3
Утверждено расписание ближайших матчей Фонбет Кубка России
2024.12.17 19:11
1
Видео«Шинник» наказали за снежную атаку на арбитра
2024.12.11 14:56
1
Вердикт ЭСК по спорным решениям Карасева в кубковом матче «Ростов» – «Спартак»
2024.12.07 12:56
16
Угальде признался, что не понимает формат Фонбет Кубка России
2024.12.06 19:54
7
Стало известно наказание для Станковича за разбитую скамейку
2024.12.05 15:25
26
«Динамо» попросило ЭСК РФС разобрать два спорных момента в кубковом дерби с «Локомотивом»
2024.12.03 23:11
Станковичу грозит наказание за удар по скамейке запасных на стадионе «Ростова»
2024.12.02 14:14
19
«Акрон» – «Спартак» и другие пары следующего раунда Фонбет Кубка России
2024.11.30 12:47
15
Канчельскис – о Фонбет Кубке России: «Устроили клоунаду и цирк»
2024.11.29 01:11
11
Капитан «Локомотива» травмировал ягодицу
2024.11.29 00:37
5
Личка высказался о кубковой победе «Динамо» над «Локомотивом»
2024.11.29 00:12
«Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам дерби с «Локомотивом»
2024.11.28 23:48
2
Галактионов прокомментировал кубковое поражение «Локомотива» от «Динамо»
2024.11.28 23:11
1
В «Ростове» подсчитали ущерб от удара Станковича по скамейке запасных
2024.11.28 22:57
26
ВидеоПоявилось видео, как Станкович повредил скамейку запасных на стадионе «Ростова»
2024.11.28 22:01
11
Известны все полуфиналисты Пути РПЛ Фонбет Кубка России и четвертьфиналисты Пути регионов
2024.11.28 21:45
Фонбет Кубок России. «Динамо» по пенальти обыграло «Локомотив» и вышло в 1/2 финала Пути РПЛ
2024.11.28 21:39
4
Фото«Ростов» заменил стекло, разбитое Станковичем
2024.11.28 20:33
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 