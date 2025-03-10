Назначены судьи на матчи Кубка России на этой неделе

РФС опубликовала список арбитров и инспекторов на матчи 1/4 финала Пути регионов и первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» будет обслуживать бригада Кирилла Левникова.

Путь регионов. 1/4 финала

11 марта (вторник)

«Динамо Мх» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Артур Фeдоров, AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артeм Перов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Амелин, AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

12 марта (среда)

«Урал» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Любимов, AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

«Акрон» – «Спартак»: судья – Артeм Чистяков; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Шадыханов, AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

Путь РПЛ. 1/2 финала

12 марта (среда)

«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Андрей Фисенко, AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Сергей Иванов, AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.