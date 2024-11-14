Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Онопко – о проблемах сборной Брунея с составом: «Может дать им своих футболистов?»

    Онопко – о проблемах сборной Брунея с составом: «Может дать им своих футболистов?»

    Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал кадровые проблемы сборной Брунея.

    • Товарищеский матч пройдет в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.
    • Бруней приехал на игру без 5-6 основных футболистов – их заменят дебютантами.

    – Тренер сборной Брунея сообщил, что в Россию прилетели всего шестеро основных футболистов, остальные – из молодeжки.

    – Мне ничего не было об этом известно. Это их проблемы, мы готовимся по нашему плану.

    – Это делает ситуацию ещe более печальной?

    – А почему печальной? Что же мы можем сделать? Не выйти на игру, отказаться? Нам, может, дать им своих футболистов?

    Это то, что есть. Мы готовимся, выходим и будем делать своe дело.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Прогноз на точный счет матча Россия – Бруней, Товарищеские матчи, 15 ноября 2024 года
    Сборная Брунея сыграет с двумя командами из России 2
    Бруней приехал на матч с Россией без 5-6 основных игроков – их заменят дебютантами сборной 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1731569681
    Скоро с детсадовскими играть будем. РФС жжет...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 