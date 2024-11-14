Онопко – о проблемах сборной Брунея с составом: «Может дать им своих футболистов?»

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал кадровые проблемы сборной Брунея.

Товарищеский матч пройдет в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.

Бруней приехал на игру без 5-6 основных футболистов – их заменят дебютантами.

– Тренер сборной Брунея сообщил, что в Россию прилетели всего шестеро основных футболистов, остальные – из молодeжки.

– Мне ничего не было об этом известно. Это их проблемы, мы готовимся по нашему плану.

– Это делает ситуацию ещe более печальной?

– А почему печальной? Что же мы можем сделать? Не выйти на игру, отказаться? Нам, может, дать им своих футболистов?

Это то, что есть. Мы готовимся, выходим и будем делать своe дело.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов