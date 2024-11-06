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    Лига чемпионов. «Шахтер» победил, «Астон Вилла» проиграла

    Завершились еще два матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    «Шахтер» выиграл у «Янг Бойз» со счетом 2:1, впервые победив в текущем розыгрыше главного еврокубка.

    «Астон Вилла», шедшая в числе лидеров общей таблицы ЛЧ, потерпела неожиданное поражение от «Брюгге» – 0:1.

    Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур

    Шахтер (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Имери, 27; 1:1 – Зубков, 31; 2:1 – Судаков, 41.

    Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ванакен (с пенальти), 52.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 22:50
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