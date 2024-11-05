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    • Лига чемпионов. ПСВ и загребское «Динамо» разгромили соперников

    Лига чемпионов. ПСВ и загребское «Динамо» разгромили соперников

    Завершились первые два матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    ПСВ дома разгромил «Жирону» – 4:0.

    Загребское «Динамо» на выезде одержало крупную волевую победу над «Слованом» – 4:1.

    Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур

    ПСВ (Нидерланды) – Жирона (Испания) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фламинго, 16; 2:0 – Тилльман, 33; 3:0 – Бакайоко, 83; 4:0 – Крейчи (в свои ворота), 88.

    Удаление: нет – Мартинес, 55.

    Слован (Словакия) – Динамо (Хорватия) – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Стрелец, 5; 1:1 – Шпикич, 10; 1:2 – Сучич, 30; 1:3 – Куленович, 54; 1:4 – Куленович, 72.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 22:46
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