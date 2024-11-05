Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Сборные ФНЛ и Медиалиги могут в декабре провести товарищеский матч

    Сборные ФНЛ и Медиалиги могут в декабре провести товарищеский матч

    Товарищеский матч между сборными ФНЛ и Медиалиги запланирован на 6 декабря, сообщает Legalbet. Точное место проведения встречи пока не определено, но команды рассчитывают сыграть на юге России.

    В данный момент организаторы встречи находятся в поиске специалиста, который смог бы возглавить сборную ФНЛ. В Медиалиге подтвердили, что работа над проведением события ведeтся.

    • Сборные ФНЛ и Медиалиги играли друг с другом в декабре 2023 года. Тогда команда ФНЛ под руководством Евгения Калешина разгромила медиафутболистов со счeтом 4:0. Встреча прошла в Каспийске.
    • Сборная ФНЛ играла товарищеские матчи со сборной Серии B в 2011–2015 и 2017 годах, а в 2016-м встречалась с молодежной сборной Кипра.

    Новости по теме
    Селюк заявил, что Юран сам распространяет информацию об интересе «Спортинга» 4
    Канчельскис – о продолжении тренерской карьеры: «У меня больше шансов за границей, чем в России» 13
    Глушаков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке» 24
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2024 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 