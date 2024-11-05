Сборные ФНЛ и Медиалиги могут в декабре провести товарищеский матч

Товарищеский матч между сборными ФНЛ и Медиалиги запланирован на 6 декабря, сообщает Legalbet. Точное место проведения встречи пока не определено, но команды рассчитывают сыграть на юге России.
В данный момент организаторы встречи находятся в поиске специалиста, который смог бы возглавить сборную ФНЛ. В Медиалиге подтвердили, что работа над проведением события ведeтся.
- Сборные ФНЛ и Медиалиги играли друг с другом в декабре 2023 года. Тогда команда ФНЛ под руководством Евгения Калешина разгромила медиафутболистов со счeтом 4:0. Встреча прошла в Каспийске.
- Сборная ФНЛ играла товарищеские матчи со сборной Серии B в 2011–2015 и 2017 годах, а в 2016-м встречалась с молодежной сборной Кипра.