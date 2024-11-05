Сборные ФНЛ и Медиалиги могут в декабре провести товарищеский матч

Товарищеский матч между сборными ФНЛ и Медиалиги запланирован на 6 декабря, сообщает Legalbet. Точное место проведения встречи пока не определено, но команды рассчитывают сыграть на юге России.

В данный момент организаторы встречи находятся в поиске специалиста, который смог бы возглавить сборную ФНЛ. В Медиалиге подтвердили, что работа над проведением события ведeтся.