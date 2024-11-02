3 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет «Реал Сосьедад» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Ожидается сложное и напряженное противостояние между командами, которые стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице.

«Севилья»

«Севилья» занимает 10-е место с 15 очками и стремится укрепить свои позиции после уверенной победы над «Эспаньолом» (2:0). Подопечные демонстрируют хорошую форму в атаке, забивая в каждом из последних 7 матчей. Доди Лукебакио выделяется как лучший бомбардир команды с 5 голами. Однако у «Севильи» есть проблемы в обороне: 6 пропущенных мячей в последних 5 матчах.

Последние матчи «Севильи»:

«Реал Сосьедад»

Команда идет на 13-м месте с 12 очками после неожиданного поражения от «Осасуны» (0:2). «Реал Сосьедад» нестабилен в последних матчах, что видно по результатам: команда забила 5 голов и пропустила 6 в последних 5 играх. Орри Оускарссон является ключевой фигурой в атаке, забив 2 гола за 9 матчей. Однако, несмотря на сложности, «Реал Сосьедад» способен дать бой даже на выезде.

Последние матчи «Реал Сосьедад»:

Личные встречи

Исторически «Севилья» успешно играет дома против «Реал Сосьедада», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Последняя очная встреча на «Рамон Санчес Писхуан» завершилась победой «Севильи» со счетом 3:2. Однако последние матчи показывают, что «Реал Сосьедад» способен оказывать серьезное сопротивление.

Последние встречи:

«Севилья» 3:2 «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» 2:1 «Севилья»

«Реал Сосьедад» 2:1 «Севилья»

Статистика

«Севилья»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 7 матчей подряд

«Реал Сосьедад»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»

С учетом текущей формы и домашнего преимущества «Севилья» выглядит фаворитом. Однако «Реал Сосьедад» часто создает проблемы своим соперникам за счет упорной игры в обороне и контратак. Ожидается, что матч будет насыщен моментами и голами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Севильи» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Возможный результат – победа хозяев с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за 8.50.