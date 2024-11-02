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    • Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Реал Сосьедад», Ла Лига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Реал Сосьедад», Ла Лига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет «Реал Сосьедад» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Ожидается сложное и напряженное противостояние между командами, которые стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице.

    «Севилья»

    «Севилья» занимает 10-е место с 15 очками и стремится укрепить свои позиции после уверенной победы над «Эспаньолом» (2:0). Подопечные демонстрируют хорошую форму в атаке, забивая в каждом из последних 7 матчей. Доди Лукебакио выделяется как лучший бомбардир команды с 5 голами. Однако у «Севильи» есть проблемы в обороне: 6 пропущенных мячей в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Севильи»:

    «Реал Сосьедад»

    Команда идет на 13-м месте с 12 очками после неожиданного поражения от «Осасуны» (0:2). «Реал Сосьедад» нестабилен в последних матчах, что видно по результатам: команда забила 5 голов и пропустила 6 в последних 5 играх. Орри Оускарссон является ключевой фигурой в атаке, забив 2 гола за 9 матчей. Однако, несмотря на сложности, «Реал Сосьедад» способен дать бой даже на выезде.

    Последние матчи «Реал Сосьедад»:

    Личные встречи

    Исторически «Севилья» успешно играет дома против «Реал Сосьедада», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Последняя очная встреча на «Рамон Санчес Писхуан» завершилась победой «Севильи» со счетом 3:2. Однако последние матчи показывают, что «Реал Сосьедад» способен оказывать серьезное сопротивление.

    Последние встречи:

    • «Севилья» 3:2 «Реал Сосьедад»
    • «Реал Сосьедад» 2:1 «Севилья»
    • «Реал Сосьедад» 2:1 «Севилья»

    Статистика

    «Севилья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 7 матчей подряд

    «Реал Сосьедад»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»

    С учетом текущей формы и домашнего преимущества «Севилья» выглядит фаворитом. Однако «Реал Сосьедад» часто создает проблемы своим соперникам за счет упорной игры в обороне и контратак. Ожидается, что матч будет насыщен моментами и голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Севильи» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Возможный результат – победа хозяев с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за 8.50.

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    «Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 10:44
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