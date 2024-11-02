3 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет «Реал Сосьедад» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Ожидается сложное и напряженное противостояние между командами, которые стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице.
«Севилья»
«Севилья» занимает 10-е место с 15 очками и стремится укрепить свои позиции после уверенной победы над «Эспаньолом» (2:0). Подопечные демонстрируют хорошую форму в атаке, забивая в каждом из последних 7 матчей. Доди Лукебакио выделяется как лучший бомбардир команды с 5 голами. Однако у «Севильи» есть проблемы в обороне: 6 пропущенных мячей в последних 5 матчах.
Последние матчи «Севильи»:
- «Лас Росас» 0:3 «Севилья» (Кубок)
- «Эспаньол» 0:2 «Севилья»
- «Барселона» 5:1 «Севилья»
- «Севилья» 1:0 «Бетис»
- «Атлетик» 1:1 «Севилья»
«Реал Сосьедад»
Команда идет на 13-м месте с 12 очками после неожиданного поражения от «Осасуны» (0:2). «Реал Сосьедад» нестабилен в последних матчах, что видно по результатам: команда забила 5 голов и пропустила 6 в последних 5 играх. Орри Оускарссон является ключевой фигурой в атаке, забив 2 гола за 9 матчей. Однако, несмотря на сложности, «Реал Сосьедад» способен дать бой даже на выезде.
Последние матчи «Реал Сосьедад»:
- «Реал Сосьедад» 0:2 «Осасуна»
- «Маккаби Тель-Авив» 1:2 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)
- «Жирона» 0:1 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 1:1 «Атлетико»
- «Андерлехт» 2:1 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)
Личные встречи
Исторически «Севилья» успешно играет дома против «Реал Сосьедада», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Последняя очная встреча на «Рамон Санчес Писхуан» завершилась победой «Севильи» со счетом 3:2. Однако последние матчи показывают, что «Реал Сосьедад» способен оказывать серьезное сопротивление.
Последние встречи:
- «Севилья» 3:2 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 2:1 «Севилья»
- «Реал Сосьедад» 2:1 «Севилья»
Статистика
«Севилья»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 7 матчей подряд
«Реал Сосьедад»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»
С учетом текущей формы и домашнего преимущества «Севилья» выглядит фаворитом. Однако «Реал Сосьедад» часто создает проблемы своим соперникам за счет упорной игры в обороне и контратак. Ожидается, что матч будет насыщен моментами и голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Севильи» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Возможный результат – победа хозяев с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за 8.50.