В 3-м туре Лиги Европы на стадионе «Де Гролш Весте» «Твенте» примет «Лацио». Обе команды демонстрируют интересные результаты в текущем турнире, но «Лацио» выглядит более уверенно благодаря своим атакующим показателям. Впервые встречаясь в официальном матче, команды постараются показать максимум своих возможностей.
Анализ команды «Твенте»
«Твенте» под руководством Йозефа Остинга демонстрирует средние результаты. В последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила столько же, что указывает на среднюю результативность 1.20 гола за игру и столько же по пропущенным. Стоит отметить, что «Твенте» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о стабильности. Однако оборона команды не всегда справляется, пропуская в последних трех играх подряд.
Последние 5 матчей «Твенте»:
- «Валвейк» 2:2 «Твенте» (Эредивизи)
- «Фейеноорд» 2:1 «Твенте» (Эредивизи)
- «Твенте» 1:1 «Фенербахче» (Лига Европы)
- «Твенте» 1:0 «НАК» (Эредивизи)
- «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Твенте» (Лига Европы)
Ключевые показатели:
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
- Забивает в 13 последних матчах.
Анализ команды «Лацио»
«Лацио» под руководством Марко Барони демонстрирует высокую результативность, забив 12 голов в последних пяти матчах (2.40 гола в среднем за игру). В то же время оборона команды не всегда стабильна, пропуская 5 голов за тот же период (1.00 гола в среднем за игру). Итальянская команда стабильно забивает в 23 из 25 последних матчей, что подчеркивает их атакующий потенциал. В прошлом туре Лиги Европы «Лацио» уверенно разгромил «Ниццу» (4:1), что говорит о серьезных намерениях клуба.
Последние 5 матчей «Лацио»:
- «Ювентус» 1:0 «Лацио» (Серия А)
- «Лацио» 2:1 «Эмполи» (Серия А)
- «Лацио» 4:1 «Ницца» (Лига Европы)
- «Торино» 2:3 «Лацио» (Серия А)
- «Динамо Киев» 0:3 «Лацио» (Лига Европы)
Ключевые показатели:
- Забивает в среднем 2.40 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
- Пропускает в 4 последних матчах.
Прогноз и ставки
С учетом текущей формы обеих команд, «Лацио» выглядит явным фаворитом матча. Итальянская команда демонстрирует более уверенную игру в атаке и имеет хорошие шансы на победу, несмотря на выезд. «Твенте» может создать проблемы на своем поле, но защита команды оставляет вопросы.
- Наиболее безопасная ставка: Победа «Лацио» (2.00). Учитывая результативность и текущую форму, победа гостей кажется наиболее вероятным исходом.
- Умеренная ставка: Обе команды забьют (1.75). Оба клуба активно играют в атаке, и можно ожидать голов с обеих сторон.
- Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Лацио» (8.50). Учитывая атакующую мощь «Лацио» и возможные ошибки в защите «Твенте», такой результат возможен.
Рекомендация: Победа «Лацио» с точным счетом 2:1 за коэффициент 8.50.