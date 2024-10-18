19 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 15-го тура Первой лиги между командами «Ротор» и «КАМАЗ».

«Ротор»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 19 очками после 14 туров. «Ротор» выиграл 4 матча, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив 11 голов и пропустив 9.

Последние три матча «Ротора»:

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» располагается на 13-й строчке с 16 очками. Команда одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 12 голов и пропустив 10.

Последние три матча «КАМАЗа»:

Очные встречи

06.04.22: «КАМАЗ» – «Ротор» 0:2;

25.09.21: «Ротор» – «КАМАЗ» 1:0;

14.02.20: «Ротор» – «КАМАЗ» 2:2.

Прогноз на матч «Ротор» – «КАМАЗ»

Обе команды демонстрируют средние результаты в сезоне. «Ротор» на своем поле выглядит более уверенно, особенно в защите. «КАМАЗ» показывает нестабильные результаты, но в последнее время не проигрывает. Предположим, что в матче будет забито немного голов, поставим на ТМ 2 за 1.72.