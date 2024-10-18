19 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 15-го тура Первой лиги между командами «Ротор» и «КАМАЗ».
«Ротор»
Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 19 очками после 14 туров. «Ротор» выиграл 4 матча, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив 11 голов и пропустив 9.
Последние три матча «Ротора»:
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13.10.24: «Ротор» – «СКА-Хабаровск» 1:1;
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07.10.24: «Сокол» – «Ротор» 0:1;
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«КАМАЗ»
«КАМАЗ» располагается на 13-й строчке с 16 очками. Команда одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 12 голов и пропустив 10.
Последние три матча «КАМАЗа»:
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13.10.24: «Чайка» – «КАМАЗ» 0:0;
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05.10.24: «Тюмень» – «КАМАЗ» 1:1;
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Очные встречи
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06.04.22: «КАМАЗ» – «Ротор» 0:2;
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25.09.21: «Ротор» – «КАМАЗ» 1:0;
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14.02.20: «Ротор» – «КАМАЗ» 2:2.
Прогноз на матч «Ротор» – «КАМАЗ»
Обе команды демонстрируют средние результаты в сезоне. «Ротор» на своем поле выглядит более уверенно, особенно в защите. «КАМАЗ» показывает нестабильные результаты, но в последнее время не проигрывает. Предположим, что в матче будет забито немного голов, поставим на ТМ 2 за 1.72.