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    • Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Реал Сосьедад» – 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Реал Сосьедад» – 19 октября 2024 года

    В 10-м туре Ла Лиги «Жирона» принимает «Реал Сосьедад» на стадионе «Мунисипал де Монтиливи». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции. «Жирона» занимает 11-е место с 12 очками, в то время как «Реал Сосьедад» находится на 15-й строчке с 9 очками. История личных встреч показывает, что «Реал Сосьедад» не проигрывает «Жироне» в последних восьми матчах, что может быть важным фактором в предстоящей встрече.

    Анализ команды «Жирона»

    «Жирона» под руководством Мигеля «Мичела» Санчеса Муньоса демонстрирует неплохую форму, не проигрывая в последних трех матчах Ла Лиги. Команда набрала 12 очков за 9 туров, но демонстрирует нестабильность в обороне, пропуская в 3 последних матчах подряд. В последних пяти играх «Жирона» забила 5 голов и пропустила 7, что соответствует средней результативности 1.00 гола за матч и пропускаемости 1.40 гола. Лучший бомбардир команды – Кристиан Стуани, забивший 3 гола в 8 матчах.

    Последние 5 матчей «Жироны»:

    1. «Жирона» 2:1 «Атлетик»

    2. «Жирона» 2:3 «Фейеноорд» (Лига чемпионов)

    3. «Сельта» 1:1 «Жирона»

    4. «Жирона» 0:0 «Райо Вальекано»

    5. «Валенсия» 2:0 «Жирона»

    Анализ команды «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад», возглавляемый Иманолом Альгуасилем, в этом сезоне демонстрирует не самые лучшие результаты, занимая 15-е место с 9 очками после 9 туров. Тем не менее, команда стабильно набирает очки, не проигрывая в последних трех матчах Ла Лиги. В последних пяти играх «Реал Сосьедад» забил 6 голов и пропустил 4, что соответствует средней результативности 1.20 гола за игру и пропускаемости 0.80 гола. В атаке выделяется Такефуса Кубо, забивший 2 гола в 10 матчах.

    Последние 5 матчей «Реал Сосьедад»:

    1. «Реал Сосьедад» 1:1 «Атлетико»

    2. «Реал Сосьедад» 1:2 «Андерлехт» (Лига Европы)

    3. «Реал Сосьедад» 3:0 «Валенсия»

    4. «Ницца» 1:1 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)

    5. «Вальядолид» 0:0 «Реал Сосьедад»

    Личные встречи

    • 03.02.2024: «Жирона» 0:0 «Реал Сосьедад»

    • 12.08.2023: «Реал Сосьедад» 1:1 «Жирона»

    • 13.05.2023: «Реал Сосьедад» 2:2 «Жирона»

    • 02.10.2022: «Жирона» 3:5 «Реал Сосьедад»

    • 25.02.2019: «Жирона» 0:0 «Реал Сосьедад»

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Жироны»: 2.60

    • Ничья: 3.20

    • Победа «Реал Сосьедада»: 2.70

    Рекомендации для ставок

    1. Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Учитывая текущую форму обоих клубов и их статистику, есть все основания ожидать голов от обеих команд.

    2. Умеренная ставка: ТБ 2.5 (2.00). Команды имеют потенциал в атаке, и вероятность большого количества голов высока.

    3. Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.50). Учитывая результаты последних личных встреч и нынешнюю форму обеих команд, ничья с таким счетом выглядит вполне вероятной.

    Рекомендация: Точный счет 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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