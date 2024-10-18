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    • Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Лацио», Серия А, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Лацио», Серия А, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится матч 8-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Лацио». Обе команды показывают стабильные результаты и находятся в верхней части турнирной таблицы, что обещает напряженное и интересное противостояние.

    «Ювентус»

    «Ювентус» после 7 туров занимает 3-е место с 13 очками. Команда под руководством тренера демонстрирует надежную игру, особенно в обороне, пропустив всего 4 гола в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Душан Влахович, забил 7 голов в 9 матчах, и он является ключевым игроком в атаке. Важно отметить, что «Ювентус» не проигрывает на протяжении 15 матчей в Серии А, что говорит о стабильности команды. В последних встречах команда забивает регулярно, и игра на домашнем стадионе придает дополнительное преимущество.

    Последние матчи «Ювентуса»:

    «Лацио»

    «Лацио» находится на 4-м месте с таким же количеством очков (13), что и у «Ювентуса». Команда активно атакует и забила 13 голов в последних 5 матчах, но пропускает также достаточно часто – 6 голов за тот же период. Булайе Диа является лидером в нападении, забив 5 мячей в 8 играх. Важно отметить, что «Лацио» стабильно забивает на протяжении 14 матчей подряд в Серии А, что показывает высокую эффективность их атаки. Однако проблемы в обороне остаются, и это может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

    Последние матчи «Лацио»:

    Личные встречи

    В последних матчах на домашнем поле «Ювентус» показывает преимущество над «Лацио», победив в 4 последних встречах. Более того, «Ювентус» стабильно забивает в матчах против «Лацио», что подчеркивает его уверенность в домашних играх. «Лацио», в свою очередь, также часто забивает «Ювентусу», что делает предстоящий матч потенциально результативным.

    Последние встречи:

    • «Лацио» 2:1 «Ювентус» (2024)
    • «Ювентус» 2:0 «Лацио» (2024)
    • «Лацио» 1:0 «Ювентус» (2024)
    • «Ювентус» 3:1 «Лацио» (2023)

    Статистика

    «Ювентус»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    «Лацио»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Лацио»

    Обе команды имеют сильные стороны в атаке, но проблемы в обороне могут сыграть решающую роль. «Ювентус» уверенно играет дома и редко допускает ошибки, в то время как «Лацио» демонстрирует яркую атаку, но часто пропускает. В этой встрече можно ожидать обмен головами, но с минимальным преимуществом хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Победа «Ювентуса» – коэффициент 2.20
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и атакующей формы обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ювентуса» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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