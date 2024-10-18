19 октября 2024 года на стадионе Луиджи Феррарис пройдет матч 8-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Болоньей». Обе команды нуждаются в победе, чтобы улучшить своe положение в таблице и уйти подальше от зоны вылета.

«Дженоа»

«Дженоа» после 7 туров занимает 18-е место с 5 очками. Команда показывает слабую игру в обороне, пропуская в 5 последних матчах и теряя важные очки. Лучший бомбардир – Андреа Пинамонти, который забил 2 гола в 7 матчах. В последних 5 играх «Дженоа» забила всего 3 гола, при этом пропустив 12, что говорит о значительных проблемах в защите. Однако, несмотря на это, команда способна показывать упорную борьбу, особенно на домашнем стадионе.

Последние матчи «Дженоа»:

«Болонья»

«Болонья» находится на 13-м месте с 8 очками после 7 туров. Команда показывает стабильную игру, не проигрывая в последних 5 матчах. Лучший бомбардир – Сантьяго Кастро, забивший 3 гола в 9 матчах. В последних 5 играх «Болонья» забила всего 3 гола и пропустила 4. Команда показывает более организованную игру в обороне, но атакующая эффективность пока оставляет желать лучшего.

Последние матчи «Болоньи»:

Личные встречи

В последних 11 встречах «Дженоа» не проигрывает «Болонье» в 9 случаях. Исторически «Дженоа» часто оказывается сильнее в очных противостояниях, особенно на домашнем стадионе. В последних играх между этими командами матчи часто заканчивались ничьей или минимальными победами одной из сторон.

Последние встречи:

Статистика

«Дженоа»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

«Болонья»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

2 ничьи и 1 победа в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Дженоа» – «Болонья»

«Дженоа» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, чтобы переломить неудачную серию. Однако «Болонья» показывает более стабильную игру в обороне и имеет больше шансов на то, чтобы сдержать атаку соперника. Исходя из текущей формы команд, вероятно, матч будет осторожным с обеих сторон и закончится ничьей.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.