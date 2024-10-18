Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Болонья», Серия А, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Болонья», Серия А, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе Луиджи Феррарис пройдет матч 8-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Болоньей». Обе команды нуждаются в победе, чтобы улучшить своe положение в таблице и уйти подальше от зоны вылета.

    «Дженоа»

    «Дженоа» после 7 туров занимает 18-е место с 5 очками. Команда показывает слабую игру в обороне, пропуская в 5 последних матчах и теряя важные очки. Лучший бомбардир – Андреа Пинамонти, который забил 2 гола в 7 матчах. В последних 5 играх «Дженоа» забила всего 3 гола, при этом пропустив 12, что говорит о значительных проблемах в защите. Однако, несмотря на это, команда способна показывать упорную борьбу, особенно на домашнем стадионе.

    Последние матчи «Дженоа»:

    «Болонья»

    «Болонья» находится на 13-м месте с 8 очками после 7 туров. Команда показывает стабильную игру, не проигрывая в последних 5 матчах. Лучший бомбардир – Сантьяго Кастро, забивший 3 гола в 9 матчах. В последних 5 играх «Болонья» забила всего 3 гола и пропустила 4. Команда показывает более организованную игру в обороне, но атакующая эффективность пока оставляет желать лучшего.

    Последние матчи «Болоньи»:

    Личные встречи

    В последних 11 встречах «Дженоа» не проигрывает «Болонье» в 9 случаях. Исторически «Дженоа» часто оказывается сильнее в очных противостояниях, особенно на домашнем стадионе. В последних играх между этими командами матчи часто заканчивались ничьей или минимальными победами одной из сторон.

    Последние встречи:

    • «Дженоа» 2:0 «Болонья» (2024)
    • «Болонья» 1:1 «Дженоа» (2024)
    • «Дженоа» 0:1 «Болонья» (2022)

    Статистика

    «Дженоа»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
    • 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

    «Болонья»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 2 ничьи и 1 победа в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Болонья»

    «Дженоа» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, чтобы переломить неудачную серию. Однако «Болонья» показывает более стабильную игру в обороне и имеет больше шансов на то, чтобы сдержать атаку соперника. Исходя из текущей формы команд, вероятно, матч будет осторожным с обеих сторон и закончится ничьей.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 