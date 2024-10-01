Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Семшов поделился ожиданиями от игры Пьянича за ЦСКА

    Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о новичке ЦСКА полузащитнике Миралеме Пьяниче.

    «Пьянич – возрастной игрок, но с огромным опытом. Если он будет соответствовать кондициям, то поможет ЦСКА. У него есть скорость, быстрота принятия решений. Независимо от статуса, надо бегать, помогать игрокам сзади. Все покажет время, но имя для нашего чемпионата значимое. Не один клуб в нем был заинтересован, когда он был в топовой форме», – сказал Семшов.

    • 34-летний Пьянич на прошлой неделе перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
    • Ранее босниец выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и эмиратскую «Шарджу».

    Новости по теме
    Башич: «Пьянич будет сильнее всех зенитовских бразильцев» 14
    Селюк – о Пьяниче: «Он – большая помощь Николичу, который, я вижу, плывет»
    Николич оценил дебют Пьянича за ЦСКА
    Источник: odds.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2024 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zigbert
    1727782598
    Какие сейчас могут быть ожидания? Вот выйдет на поле тогда сразу будет видно на что он способен.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+