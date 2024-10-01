Семшов поделился ожиданиями от игры Пьянича за ЦСКА

Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о новичке ЦСКА полузащитнике Миралеме Пьяниче.

«Пьянич – возрастной игрок, но с огромным опытом. Если он будет соответствовать кондициям, то поможет ЦСКА. У него есть скорость, быстрота принятия решений. Независимо от статуса, надо бегать, помогать игрокам сзади. Все покажет время, но имя для нашего чемпионата значимое. Не один клуб в нем был заинтересован, когда он был в топовой форме», – сказал Семшов.