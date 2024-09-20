В 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии на «Киндом Арене» сойдутся два лидера – «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Обе команды набрали по 9 очков за три тура и находятся на вершине турнирной таблицы. «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» продолжают побеждать, что делает этот матч важным с точки зрения борьбы за чемпионство. В личных встречах доминировал «Аль-Хиляль», выигрывая последние шесть матчей против этого соперника.

Анализ команды «Аль-Хиляль»

Команда Жорже Жезуша показывает фантастическую форму. «Аль-Хиляль» не проигрывает уже в восьми матчах подряд, забив 16 голов в последних пяти играх. Лидер атаки Александар Митрович забил 9 голов в последних шести матчах. Оборона также работает стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Команда демонстрирует отличную сбалансированную игру как в атаке, так и в защите, что делает их фаворитами на победу.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 3.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Побеждает в 6 последних очных матчах против «Аль-Иттихад».

Анализ команды «Аль-Иттихад»

Под руководством Лорана Блана «Аль-Иттихад» также демонстрирует сильные результаты, особенно в атаке, где Карим Бензема продолжает впечатлять, забив 4 гола в 3 матчах. Команда забила 10 голов в трех турах, что является лучшим показателем в чемпионате. Однако защита «Аль-Иттихада» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, что может стать уязвимым моментом против столь мощной атаки «Аль-Хиляля».

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 2.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Побеждает в 4 последних матчах.

Тактический разбор

«Аль-Хиляль» показывает мощную атаку, способную набирать очки в каждом матче, тогда как «Аль-Иттихад» полагается на голы Бензема. Однако уязвимость в защите «Аль-Иттихада» может сыграть на руку хозяевам. Жорже Жезуш, скорее всего, сделает акцент на контроле мяча и использовании быстрых атакующих комбинаций, что принесет «Аль-Хилялю» преимущество.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Аль-Хиляля»: 2.10

Ничья: 3.50

Победа «Аль-Иттихада»: 3.00

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Обе команды забьют (1.70). Оба клуба показывают отличные атакующие показатели, что гарантирует голы с обеих сторон.

Умеренная ставка : Тотал больше 2.5 голов (1.90). Ожидается результативная игра, учитывая атакующий потенциал обеих команд.

Более рискованная ставка: Победа «Аль-Хиляля» (2.10). С учетом их превосходства в личных встречах и стабильной формы, этот исход выглядит вероятным.

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.