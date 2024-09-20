Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: прогноз на матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии – 21 сентября

    Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: прогноз на матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии – 21 сентября

    В 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии на «Киндом Арене» сойдутся два лидера – «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Обе команды набрали по 9 очков за три тура и находятся на вершине турнирной таблицы. «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» продолжают побеждать, что делает этот матч важным с точки зрения борьбы за чемпионство. В личных встречах доминировал «Аль-Хиляль», выигрывая последние шесть матчей против этого соперника.

    Анализ команды «Аль-Хиляль»

    Команда Жорже Жезуша показывает фантастическую форму. «Аль-Хиляль» не проигрывает уже в восьми матчах подряд, забив 16 голов в последних пяти играх. Лидер атаки Александар Митрович забил 9 голов в последних шести матчах. Оборона также работает стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Команда демонстрирует отличную сбалансированную игру как в атаке, так и в защите, что делает их фаворитами на победу.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 3.20 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Побеждает в 6 последних очных матчах против «Аль-Иттихад».

    Анализ команды «Аль-Иттихад»

    Под руководством Лорана Блана «Аль-Иттихад» также демонстрирует сильные результаты, особенно в атаке, где Карим Бензема продолжает впечатлять, забив 4 гола в 3 матчах. Команда забила 10 голов в трех турах, что является лучшим показателем в чемпионате. Однако защита «Аль-Иттихада» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, что может стать уязвимым моментом против столь мощной атаки «Аль-Хиляля».

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 2.60 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Побеждает в 4 последних матчах.

    Тактический разбор

    «Аль-Хиляль» показывает мощную атаку, способную набирать очки в каждом матче, тогда как «Аль-Иттихад» полагается на голы Бензема. Однако уязвимость в защите «Аль-Иттихада» может сыграть на руку хозяевам. Жорже Жезуш, скорее всего, сделает акцент на контроле мяча и использовании быстрых атакующих комбинаций, что принесет «Аль-Хилялю» преимущество.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Аль-Хиляля»: 2.10

    • Ничья: 3.50

    • Победа «Аль-Иттихада»: 3.00

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.70). Оба клуба показывают отличные атакующие показатели, что гарантирует голы с обеих сторон.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). Ожидается результативная игра, учитывая атакующий потенциал обеих команд.

    • Более рискованная ставка: Победа «Аль-Хиляля» (2.10). С учетом их превосходства в личных встречах и стабильной формы, этот исход выглядит вероятным.

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Новости по теме
    «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+