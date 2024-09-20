Матч 10-го тура Второй лиги А между «Авангардом» и «Волгарeм» состоится на стадионе «Трудовые Резервы». Ожидается напряжeнная игра, поскольку обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы. «Авангард» занимает 5-е место с 11 очками, а «Волгарь» располагается на 3-й позиции с 13 очками.
Анализ команды «Авангард»
Под руководством Игоря Беляева «Авангард» демонстрирует хорошую игру дома, но в последних матчах результаты нестабильны. Команда не может победить в 3 последних играх, и оборона не выглядит надeжной – 6 пропущенных голов в 5 матчах. При этом «Авангард» показывает неплохие показатели в атаке, забив 6 голов за те же 5 игр.
Последние 5 матчей:
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Калуга 1:1 «Авангард»
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«Авангард» 1:1 «Текстильщик»
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Челябинск 1:0 «Авангард»
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«Авангард» 4:1 «Сибирь»
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«Авангард» 0:2 «Орел» (Кубок)
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
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Пропускает в 7 последних матчах.
Анализ команды «Волгарь»
Под руководством Дениса Клюева «Волгарь» стабильно набирает очки и не проигрывает в 6 последних матчах. Оборона команды работает на высоком уровне, пропуская всего 0.60 гола в среднем за игру в последних 5 матчах. Атака также выглядит неплохо – 8 забитых голов за 5 игр. Особенно выделяется Артeм Погосов, забивший 3 гола в 10 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Волгарь» 0:0 «Спартак Кострома»
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«Велес» 1:1 «Волгарь»
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«Астрахань» 1:2 «Волгарь» (Кубок)
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«Волгарь» 2:0 «Калуга»
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«Победа Хасавюрт» 1:3 «Волгарь» (Кубок)
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
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Не проигрывает в 6 последних матчах.
Тактический разбор
«Авангард» играет агрессивно дома, но имеет слабую оборону, что может стать проблемой против команды с такой стабильной защитой, как «Волгарь». В то время как хозяева стараются удерживать контроль на домашнем стадионе, «Волгарь» может использовать свои сильные стороны в контратаках и добиваться результата за счeт уверенной обороны и эффективной атаки.
Личные встречи
Последняя встреча команд в этом сезоне завершилась вничью – 1:1. В личных встречах «Авангард» часто показывает хорошие результаты дома, но нынешняя форма «Волгаря» даeт основания полагать, что гости смогут навязать борьбу.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Авангарда»: 2.50
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Ничья: 2.90
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Победа «Волгаря»: 2.80
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Обороны обеих команд не безупречны, и обе стороны будут стремиться к забитым голам.
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Умеренная ставка: Ничья (2.90). Учитывая форму обеих команд, ничейный результат выглядит вероятным.
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Более рискованная ставка: Победа «Волгаря» (2.80). Учитывая текущую серию без поражений у гостей, они могут одержать победу в этом матче.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.