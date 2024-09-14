Матч 10 тура Первой лиги между «Чайкой» и «Шинником» состоится 15 сентября 2024 года в 18:00 по московскому времени.

«Чайка»

Команда находится на 7-м месте в таблице с 13 очками. В текущем сезоне «Чайка» одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 12:8. В последних трех матчах результаты следующие:

«Шинник»

«Шинник» занимает 13-е место с 9 очками. Команда имеет 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 4:7. Последние результаты команды:

Очные встречи:

27.02.2021, «Чайка» – «Шинник» 5:1;

05.09.2020, «Шинник» – «Чайка» 0:0;

12.10.2019, «Шинник» – «Чайка» 2:3.

Прогноз на матч

«Чайка» в текущем сезоне выглядит более уверенно, особенно на домашнем стадионе. «Шинник» не показывает стабильных результатов на выезде. Прогноз – победа «Чайки» или ничья (1.25).