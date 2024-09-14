Матч 10 тура Первой лиги между «Чайкой» и «Шинником» состоится 15 сентября 2024 года в 18:00 по московскому времени.
«Чайка»
Команда находится на 7-м месте в таблице с 13 очками. В текущем сезоне «Чайка» одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 12:8. В последних трех матчах результаты следующие:
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10.09.2024, «СКА-Хабаровск» – «Чайка» 1:0;
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25.08.2024, «Чайка» – «Енисей» 2:0.
«Шинник»
«Шинник» занимает 13-е место с 9 очками. Команда имеет 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 4:7. Последние результаты команды:
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07.09.2024, «Шинник» – «Уфа» 2:0;
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01.09.2024, «Сокол» – «Шинник» 0:0;
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24.08.2024, «Шинник» – «Алания» 1:0.
Очные встречи:
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27.02.2021, «Чайка» – «Шинник» 5:1;
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05.09.2020, «Шинник» – «Чайка» 0:0;
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12.10.2019, «Шинник» – «Чайка» 2:3.
Прогноз на матч
«Чайка» в текущем сезоне выглядит более уверенно, особенно на домашнем стадионе. «Шинник» не показывает стабильных результатов на выезде. Прогноз – победа «Чайки» или ничья (1.25).